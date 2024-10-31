وزارة الصحة: إحالة 33 منشأة طبية في القطاع الصحي الأهلي إلى جهاز المسؤولية الطبية

في إطار الحرص على تنظيم القطاع الطبي الأهلي وضمان التزامه باللوائح المعمول بها، أحال وزير الصحة د. أحمد العوضي 33 منشأة طبية في القطاع الصحي الأهلي إلى جهاز المسؤولية الطبية، لمخالفتها للقرار الوزاري رقم (87) لسنة 2023 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي.

جاءت هذه الخطوة بعد رصد عدد من الإعلانات المخالفة التي تتعارض مع اللوائح المنظمة للإعلانات الطبية، والتي تهدف إلى ضبط هذا المجال وحماية المجتمع من أي ممارسات غير سليمة.

هذا، وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق القوانين والإجراءات المتعلقة بتنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الطبي الأهلي، من خلال تفعيل أدواتها وأجهزتها الرقابية، للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية.