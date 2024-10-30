وزيرا الأشغال والبلدية يبحثان سبل التعاون لتسهيل تنفيذ عقود صيانة الطرق

بحث وزيرا الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري سبل التعاون المشترك بين الوزارتين وما ستقدمه بلدية الكويت من تسهيلات لتنفيذ 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد.

وأكدت الوزيرة المشعان في بيان صحفي صادر عن (الأشغال) اليوم الأربعاء عقب اجتماع تنسيقي بحضور الوزيرين والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والمعنيين بالوزارتين على أهمية التعاون مع بلدية الكويت بمشاريع الطرق وذلك بمناسبة قرب البدء بأعمال عقود معالجة الأسفلت التي تبلغ قيمتها ما يقارب 400 مليون دينار كويتي (حوالي 3ر1 مليار دولار أمريكي).

ودعت بلدية الكويت لتسهيل إجراءات الشركات الفائزة التي وقعت عقود الصيانة مشيرة إلى أن سرعة إنجاز التراخيص والمعاملات فى أقل مدة زمنية ستسهم في إتاحة الفرصة لهذه الشركات لإنجاز ممارسات الصيانة.

وأشادت بدور بلدية الكويت في الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال التواصل والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية المعنية وإضفاء روح التعاون والعمل المشترك بين الطرفين.

بدوره قال الوزير المشاري وفق البيان إنه تم خلال اللقاء مناقشة مقترحات تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة وسبل دعم مشاريع (الأشغال) و(البلدية) في مختلف المجالات بما يحقق الصالح العام.

وأعرب عن خالص تقديره لكافة الجهود المبذولة في هذا الإطار ومبادرات تطوير البنية التحتية ومشاريع الصيانة العامة في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست.