وزير العدل: إطلاق خدمة “صورة من صحيفة الدعوى” حصريا عبر تطبيق “سهل”

أعلن وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الثلاثاء إطلاق خدمة (صورة من صحيفة الدعوى) حصريا عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

ووفق بيان صحفي لـ(العدل) تتيح الخدمة للمستخدم (المدعي أو المدعى عليه) الحصول على صورة من صحيفة الدعوى التي تم إيداعها في المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة الكلية أو في محكمة الاستئناف ومحكمة الأسرة استئناف لتحميلها فورا بعد سداد الرسم.

وأفادت الوزارة بأن الخدمة موجودة من ضمن خدمات (صور الأحكام وصحف الدعاوى والكشوفات) التي تقدمها (العدل) عبر تطبيق (سهل).

وأكدت أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) مشيرة إلى أن هدفها الأساسي من ذلك هو خدمة جمهور المتقاضين.