بنك بوبيان يختتم مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

شارك وفد من بنك بوبيان في الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 والذي عُقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد كبير من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسيات المالية وقادة العمل المصرفي على مستوى دول العالم.

وترأس وفد بنك بوبيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد بمشاركة كلاً من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات و الإدارة المالية و الخزانة والإدارة القانونية عبدالسلام الصالح، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، ومدير عام وأمين سر مجلس الإدارة أحمد الفهد ونائب مدير عام المجموعة المصرفية للشركات محمد الجاسر الغانم.

وزيرة المالية نورة الفصام ومحافظ المركزي الكويتي باسل الهارون يتوسطا قيادات البنوك الكويتية

وشارك الوفد في الاجتماعات التى ناقشت أبرز وأهم سياسات واتجاهات دعم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأثير تحدياته على السياسات النقدية في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية، كما تم تسليط الضوء على سُبل نمو وتعزيز مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبعض القضايا الخاصة بإصلاحات القطاع المالي على وجه العموم.

وعلى هامش الاجتماعات، حضر وفد بوبيان عدد من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين لتعزيز سُبل وآفاق التعاون المستقبلية والعمل المشترك وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات المالية المعنية الصيرفة الإسلامية لاسيما في ظل استراتيجياته الحالية للتوسع في المنطقة وعلى مستوى العالم.

الغانم والصالح والمجحم في الحفل

كما شارك الوفد برئاسة الماجد في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وتحت رعاية وحضور معالي محافظ بنك الكويت المركزي السيد باسل الهارون، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد الدعيج ونخبة من قيادي وممثلي القطاع المصرفي الكويتي ومحافظو البنوك المركزية على مستوى دول العالم المشاركين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي.

يذكر أن مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي (البنك) وصندوق النقد الدولي (الصندوق) يجتمعان عادةً مرة واحدة سنوياً لمناقشة العمل الخاص بكل من المؤسستين لتشمل الاجتماعات دوات وجلسات إعلامية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

أحمد الفهد وعبدالرزاق المطوع

وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى. وفي ختام اجتماعاتها، تقوم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، فضلاً عن العديد من المجموعات الأخرى بإصدار بيانات خاصة بكل منها.