السفيرة البريطانية تثمن الدور الإنساني والإغاثي المتميز لدولة الكويت حول العالم

ثمنت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيلندا لويس اليوم الاثنين الدور المتميز الذي تؤديه دولة الكويت في مجال العمل الإنساني والإغاثي وتقديم الدعم والعون للشعوب التي تتعرض لكوارث طبيعية أو أزمات إنسانية حول العالم.

وقالت لويس في تصريح صحفي عقب لقائها رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس إن دولة الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الإنساني الخيري ولم تتوان في تلبية نداء الواجب الإنساني من خلال المساعدات السخية التي تقدمها للدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.

وأشادت في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها الهلال الأحمر الكويتي على الصعيدين العربي والدولي لتقديم الدعم والعون الإنساني وتحسين ظروف ضحايا النزاعات والكوارث على جميع المستويات الدولية.

وذكرت أن لقاءها مع المغامس تناول بحث الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والإغاثي وسبل تعزيزها بين البلدين إضافة إلى ما يقدمه الهلال الأحمر من مساعدات إنسانية حاليا بصورة عاجلة للدول المنكوبة والتي عكست صورة مشرفة للعمل الإنساني في الكويت.

من جانبه رحب المغامس بزيارة السفيرة البريطانية لمقر جمعية الهلال الأحمر واطلاعها على الجهود الإنسانية والاغاثية التي تقوم بها الكويت لخدمة الإنسانية .

وقال المغامس إن الكويت ومن خلال الجمعية قدمت المساعدات الانسانية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الازمات والكوارث التي اجتاحتها إلى جانب قيامها بمشاريع تنموية في كثير من الدول وتوفير الاحتياجات الفورية للدول المنكوبة من جراء الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن الجمعية تعمل وبالتنسيق مع وزارة الخارجية لدعم الأشقاء في لبنان وفلسطين والدول الأخرى مؤكدا أن الجمعية حققت ما تصبو إليه في العمل الخيري بتقديم المساعدات الاغاثية سواء داخل الكويت أو خارجها.

يذكر أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء أهم الأعمال والأنشطة الإنسانية الكويتية من خلال جمعية الهلال الاحمر لإغاثة ومساعدة المنكوبين في كل بقاع العالم.