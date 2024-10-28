صباح الأحمد للموهبة: 10 مبتكرين كويتيين يشاركون ببرنامج الابتكار للذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون–سان فرانسيسكو

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبالتعاون مع مؤسسة “Mind the Bridge”، أن 10 مبتكرين ومخترعين كويتيين سيشاركون في برنامج الابتكار المخصص للذكاء الاصطناعي، الذي سيقام في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسسكو الأمريكية في الفترة بين 18 و27 نوفمبر 2024.

وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في تصريح صحفي اليوم إن المشاركين العشرة تم اختيارهم من بين نحو 50 متقدما من قبل لجنة تحكيم وتقييم متخصصة من مؤسسة Mind the Bridge وفق معايير عامية تشمل جاهزية المنتج، حجم السوق، الإنجازات السابقة، نموذج العمل، قوة الفريق، والقدرة على التواصل باللغة الإنجليزية.

وأوضح الديحاني أن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ومن خلال هذا البرنامج – الذي سيتم تنظيمه في مركز “Mind the Bridge” للابتكار في سان فرانسيسكو، أحد أبرز مراكز الابتكار في العالم – يسعى إلى تعزيز قدرات الابتكار لدى المشاركين وتزويدهم بالأدوات والموارد التي ستساعدهم على تحقيق النجاح والتميز والتوسع التزاما من المركز بتعزيز الابتكار ودعم المبتكرين الكويتيين لتطوير أفكارهم وفتح آفاق جديدة أمامهم في الأسواق العالمية.

وأضاف أن البرنامج يوفر فرصة نادرة للمبتكرين الكويتيين أصحاب التخصصات العلمية لاكتساب رؤى معمقة حول أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكار، والاستفادة من بيئة تُعد من الأكثر حيوية وإبداعاً على مستوى العالم.

وذكر أن أهمية برنامج الابتكار تكمن في تمكينه المبتكرين الكويتيين من فهم السوق الأمريكي بشكل أعمق، وتطوير استراتيجياتهم الابتكارية، وبناء شبكة علاقات مع شركاء نجاح رئيسيين في الولايات المتحدة.

وذكر الديحاني ان الابتكارات الواعدة العشرة التي ام اختيارها على النحو التالي:

Kaffy

سعد المطيري

Kaffy هي شركة تكنولوجية رائدة تقدم حلولًا بيومترية مبتكرة تتيح الدفع عبر مسح الكف وتوسع تقنيتها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم لتحسين الأمان والراحة. Brailleiance

لطيفة الزعبي

برايليانس هو جهاز تعليمي تفاعلي يهدف إلى تمكين الطلاب المكفوفين في تعلم الرياضيات بطريقة برايل، مع تعزيز التعلم الذاتي والشمولية في التعليم. TiM

أحمد السالم

TiM هو نظام متكامل لإدارة موارد الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مصمم لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتعزيز نتائج المرضى في العيادات والمستشفيات. Ayadi

لطيفه أيمن بن عيسى

أيادي هي منصة علاج نفسي عبر الإنترنت تربط المستخدمين بمعالجين معتمدين، مع مراعاة الخصوصية والكفاءة الثقافية لتسهيل الوصول إلى الدعم النفسي. Mortex BCI

عبدالعزيز الذكير

نظام Mortex BCI يسمح بالتحكم في الأجهزة باستخدام الأفكار عبر التصور الحركي بمساعدة الذكاء الاصطناعي وحساسات نشاط الدماغ. Scansx

ساره ابوارجيب

ScansX هو جهاز طبي محمول مبتكر يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص إصابات الدماغ بسرعة ودقة، مما يساهم في تحسين الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح. oqood AI LegalTech

خالد الراشد

مساحة عمل قانونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام القانونية المتكررة وتوليد معلومات واتفاقيات قانونية بشكل آمن وسري. EkosLive

جاسم مطلق

EkosLive هو منصة شاملة لتبسيط وتحسين تجربة التصوير الفلكي، مع ميزات ذكية للتخزين السحابي والجدولة ومشاركة الصور مع المجتمع. Classi AI

عبدالرحمن العنزي

Classi AI هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل المعلمين في الكويت من خلال أتمتة تخطيط الدروس وإنشاء الأنشطة والتقييمات المتوافقة مع المناهج المحلية. Golden Egg

محمد مال الله

Golden Egg هو تطبيق عالمي يربط بين مالكي السلالات والمستثمرين المحتملين، ويتيح للمستخدمين التفاعل والبيع ومشاركة تجربتهم.