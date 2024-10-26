سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الجوي الذي استهدف الأراضي الإيرانية

أعربت سلطنة عمان اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الجوي الذي استهدف الأراضي الايرانية مؤكدة أنه يعتبر “تصعيدا يغذي دوامة العنف ويقوض الجهود الرامية للتهدئة وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية”.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية (العمانية) عن وزارة الخارجية العمانية القول إن هذا القصف يعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي.

وأضاف البيان أن سلطنة عمان “تشجب هذه الممارسات” التي تهدد بجر المنطقة نحو مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار موضحة أنها تدعو المجتمع الدولي مجددا للتحرك الفاعل لإيقاف العدوان ووضع حد “لهذه الانتهاكات السافرة على أراضي دول الجوار الإقليمي”.

وأوضحت أن السلطنة جددت دعوتها لضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمات في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية وإيقاف العدوان على قطاع غزة كما نصت عليه وتطالب به قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 ضمن إطار حل الدولتين ووفقا لمبادرة السلام العربية بما يكفل تحقيق سلام عادل ودائم لجميع الأطراف.

وكانت إيران أكدت في وقت سابق اليوم أن هجوما للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع و”تسبب في أضرار محدودة”.