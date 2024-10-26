بنك برقان يفوز بثلاث جوائز مرموقة من مجلة Global Private Banker

بعد عام من التطوير الشامل لخدماته المصرفية الخاصة، أعلن بنك برقان عن فوزه بثلاث جوائز مرموقة من مجلة Global Private Banker خلال حفل توزيع جوائز منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2024، وهو ما يؤكد التزامه الراسخ بالتميّز وتقديم الخدمات والمنتجات التنافسية لعملائه وانعكاساً لسعيه نحو الريادة بالابتكار وتقديم تجربة فائقة لهم.

وتمنح مجلة Global Private Banker لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الجوائز بناء على عملية تحكيم دقيقة، عدا أن جوائزها للثروات الخاصة تُعدّ بين الأكثر شفافية وموثوقية في العالم، وتأخذ المجلة في الاعتبار التقييم النوعي والكمي للمرشحين في العديد من المعايير مثل الابتكار، وتجربة العميل وولائه، والأداء المالي والتجاري، واستراتيجية المؤسسة، والتركيز على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ((ESG في الأنشطة والخدمات والمنتجات، والرقمنة، وقدرة البنك على تطوير المنتجات التي توائم احتياجات العملاء.

وفي إطار سعيه لتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات، بذل بنك برقان جهوداً حثيثة لتوسيع شبكة فروعه التي تقدّم الخدمات المصرفية الخاصة، والتعاون مع مزودي الخدمات الرائدين في السوق لإعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية الفاخرة، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدّمها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

ريادة على المستوى الإقليمي

وتوّج بنك برقان بهذه الجوائز المرموقة بعد ترشيحه إلى جانب نخبة من البنوك الخاصة والشركات العائلية ومديري الثروات، حيث تضمّنت الجوائز التي فاز بها البنك، جائزة “أفضل بنك خاص للائتمان”، وجائزة أفضل بنك خاص للأوراق ذات الدخل الثابت”، وجائزة “أفضل بنك خاص للعملاء أصحاب الثروات”.

وحصل بنك برقان على جائزة “أفضل بنك خاص للائتمان” لنجاحه في توفير منتجات تمويلية للعملاء بأسعار تنافسية وتكييفها بشكل يلبّي الأهداف المالية للعملاء، وتخطيّه مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مع نمو محفظة القروض بنسبة جيدة منذ يناير 2024 بفضل برنامج الإقراض الجديد الذي يسّهل عملية منح القرض بشكل أسرع.

ونال بنك برقان جائزة “أفضل بنك خاص للأوراق المالية ذات الدخل الثابت” تكريماً لجهوده في توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تتضمّن السندات والصكوك المحلية والدولية، بحيث تلبّي الأهداف والمخاطر التي تناسب العملاء، إضافة إلى السيولة المحسّنة المقدمة للعملاء التي تمكّنهم من شراء وبيع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في السوق الثانوية.

بالمقابل، تعكس جائزة “أفضل بنك خاص للعملاء أصحاب الثروات” قدرة بنك برقان على توفير منتجات لا مثيل لها تتناسب مع المتطلبات المصرفية والاستثمارية للعملاء. وحرصاً على تقديم تجربة مصرفية مريحة، يتيح بنك برقان لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة إمكانية الوصول إلى مراكز متعدّدة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية لتمكينهم من الحصول على خدمات مصرفية بسهولة وكفاءة. وإضافة إلى ذلك، أدى التزام بنك برقان بتوفير منتجات استثمارية عالية الجودة إلى زيادة ملحوظة في محفظة الأصول المدارة منذ يناير 2024.

التزام بالتميّز

في وقت سابق من هذا العام، حصل بنك برقان على عدة تراخيص جديدة من قبل هيئة أسواق المال وتشمل مزاولة نشاط أمين حفظ الأوراق المالية، الاستشارات الاستثمارية، إدارة المحافظ الاستثمارية ووسيط أوراق مالية غير مسجل، ما يؤكد التزام البنك بالتوسّع في الخدمات الموجّهة إلى عملائه ذوي الملاءة المالية العالية وتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية والاستثمارية.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك تقديم ورش عمل تدريبية متخصّصة لمستشاريه المسجلين في هيئة أسواق المال ولمدراء العلاقات في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بهدف ضمان كفاءة جميع مدراء العلاقات ووصولهم إلى المعلومات الكافية حول أساليب الاستثمار واستراتيجياته، وبالتالي تمكينهم من تقديم التوجيه والنصائح للعملاء بكفاءة عالية وبما يناسب محافظهم ومتطلباتهم للسيولة وقدرتهم على تحمل المخاطر.

علاوة على ذلك، يوفر بنك برقان لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة واسعة من المزايا الحصرية تشمل العديد من منتجات الودائع والبطاقات المصرفية الحصرية. كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الاستفادة من إنجاز المعاملات عبر الهاتف أو بالبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية الاقتراض مقابل استثماراتهم أو أصولهم العقارية أو ودائعهم.

للمزيد من المعلومات حول الخدمات التي تقدّمها إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان، يرجى الاتصال على الرقم المخصّص 1803080، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.burgan.com.

والجدير بالذكر أن “Global Private Banker” تُعتبر جهة موثوقة على مستوى العالم في تقديم الأخبار والتحليلات المتعلّقة بمجال الخدمات المالية. تسهم هذه المجلة في تمكين البنوك الخاصة ومديري الثروات والشركات العائلية من اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة من خلال توفير تقارير إخبارية وتحليلات سوقية وبرامج جوائز.