الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

بزشكيان يندد بعدم فاعلية الأمم المتحدة في “إخماد النيران” في الشرق الأوسط

24 أكتوبر، 2024
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ندد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس بعدم فاعلية الأمم المتحدة في “إخماد النيران” المندلعة في الشرق الأوسط حيث يخوض الاحتلال حربين ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وتتوعد بالرد على هجوم صاروخي شنته طهران.

وقال بزشكيان في كلمته أمام قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية “لا تزال نار الحرب مستعرة في فلسطين في قطاع غزة، وفي المدن اللبنانية”، مشيرا الى أن “المنظمات الدولية” وخصوصا الأمم المتحدة “لا تتمتع بالفاعلية اللازمة لإخماد نيران هذه الأزمة”.

24 أكتوبر، 2024
0 5 أقل من دقيقة

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