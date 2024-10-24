الأرصاد الجوية: الطقس معتدل وغائم جزئيا نهارا ومعتدل لمائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرص لأمطار السبت والأحد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا وغائما جزئيا نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا اعتبارا من فجر بعد غد السبت حتى فجر الأحد المقبل.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يضعف تدريجيا مصحوبا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يساعد في تكون السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لأمطار متفرقة مع رياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة خصوصا على المناطق الجنوبية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة خصوصا على المناطق الجنوبية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو احيانا ما بين 1 و6 أقدام.