تحالف الجامعات من “اس ايه بي” يرحب بانضمام جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كأحدث أعضاء البرنامج

أصبحت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أحدث أعضاء برنامج تحالف الجامعات من “إس إيه بي”، حيث ستقوم بفضل العضوية بتوسيع مناهجها لتشمل التدريب التقني العملي الذي سيسهم في تحسين الآفاق المهنية للطلاب بعد التخرج.

ويضم تحالف الجامعات من “إس إيه بي” أكثر من 3,000 عضو عالمياً، ويزود الجامعات بإمكانية الوصول إلى الحلول التقنية المتقدمة، والمواد التدريبية والدعم. وتتيح العضوية في البرنامج للهيئات التدريسية تثقيف الجيل الجديد حول العمل في “اقتصاد الخبرة” وإعدادهم لمنظومة العمل في “إس إيه بي”. كما يوفر البرنامج فرصاً للطلاب للتواصل وبناء الشراكات في القطاع خلال الفعاليات التي تنظمها “إس إيه بي”.

وقال الأستاذ الدكتور بسام علم الدين، رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا: “إننا ملتزمون بتخريج طلاب علوم وتكنولوجيا قادرين على إحداث فرق حقيقي في العالم، وعلى قيادة الاقتصاد الرقمي لدولة الكويت. تتيح شراكتنا مع تحالف الجامعات من ’إس إيه بي‘ لنا فرصة إطلاع خريجينا على أحدث توجهات التفكير السائدة في مجال الحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي والمهارات الخضراء. وفي إطار جهودنا الرامية إلى إعداد طلابنا لتحقيق النجاح، فإننا نحرص دائماً على إيجاد الفرص المناسبة لهم والتي تمكّنهم من توسيع معارفهم في بيئة عمل فعلية. وسيستطيع خريجونا بفضل شراكتنا في البرنامج إقامة علاقات تعاون مؤثرة وهادفة مع طلاب آخرين يشاركونهم نفس أسلوب التفكير، ومع الشركاء في منظومة ’إس إيه بي‘”.

من جانبها قالت سندس بوشهري، المديرة التنفيذية لدى “إس إيه بي” في الكويت: “تركز ’إس إيه بي‘ على دعم المسيرة الطموحة لدولة الكويت في مجالات التحول الرقمي والاستدامة وجدول أعمال تطوير المواهب، مع حرصها في ذات الوقت على مساعدة الشركات على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للأعمال. يدعم برنامج تحالف الجامعات من ’إس إيه بي‘ جميع هذه الأهداف ويقدم مثالاً يُحتذى به للكيفية التي يمكن من خلالها للأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص العمل معاً لبناء قوى عاملة ماهرة ومستدامة. وسيستفيد طلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من الخبرات العملية، وسيشاركون في مشاريع ابتكار مشتركة، وستتاح لهم فرص التواصل المهني في القطاع. كما سيتمتع الطلاب لدى تخرجهم بجميع المهارات المطلوبة للنجاح في اقتصاد رقمي، مع القدرة على دفع عجلة جداول أعمال الاستدامة والذكاء الاصطناعي في المؤسسات التي سيعملون فيها مستقبلاً”.

وتشتمل المبادرات الأخيرة التي تم إطلاقها لتوسيع الفوائد المرجوة من العضوية في برنامج تحالف الجامعات من “إس إيه بي” على: رحلات تعليمية إلى المقر الرئيسي لشركة “إس إيه بي” في ألمانيا، ومنصات تعليمية جديدة مثل “بزنس بيلدرز” (Business Builders) التي تم تطويرها من قبل كلية الأعمال الكنديّة (HEC Montréal) بالتعاون الوثيق مع “إس إيه بي”. وتتيح المنصة للطلاب التنافس والمشاركة في سيناريوهات تقييم الممارسات المستدامة للأعمال في الشركات وذلك وفقاً لمنهجية تقييم الاستدامة المؤسسية (CSA).