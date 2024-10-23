رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي يبحث التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي

بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح مع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سلفاتوري شاكيتانو ومدير ادارة النقل الجوي بالمنظمة محمد رحمة تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقال الشيخ حمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء الذي عقد خلال فعاليات اليوم الثالث للاجتماع السنوي لمؤتمر الاتفاقيات الدولية (ايكان 2024) بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تناول التعاون البناء والدائم ما بين المنظمة ودولة الكويت لرفع كفاءة العاملين في الادارة وتطوير العمل بها من خلال الإرشادات والتوصيات الصادرة من المنظمة التي تعمل بها دولة الكويت بكل جدية لضمان أفضل اداء بما يحقق سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية بها.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بفكرة مؤتمر (إيكان) السنوي الذي يعتبر من الاحداث العالمية البارزة في مجال الطيران المدني التي تسهل عمل الدول في تحقيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بتنظيم النقل الجوي بين الدول الاعضاء.

وتستضيف وزارة النقل الماليزية اجتماع (ايكان 2024) السنوي الذي تنظمه وتشرف عليه منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري بحضور ممثلي سلطات الطيران المدني حول العالم والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الطيران المدني.

ويتيح هذا الاجتماع الدولي المجال لإجراء مفاوضات ومشاورات ثنائية بشأن خدمات الطيران ويمنح صانعي السياسات والهيئات التنظيمية ومشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين الفرصة للتواصل فيما بينهم.