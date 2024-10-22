بنك برقان اختتم مشاركته في النسخة الثالثة من معرض وظيفتي

اختتم بنك برقان مؤخّراً مشاركته في النسخة الثالثة من معرض وظيفتي، أكبر معرض للتوظيف في الكويت، والذي افتتح بحضور د. نادر عبد الله محمد الجلال، وزير التعليم العالي ووزير التربية بالوكالة، بالإضافة إلى الإدارة العليا لبنك برقان.

وأقيم المعرض في قاعة أرينا مول 360، حيث استقطب عدد كبير من الزوار والباحثين عن فرص وظيفية وشارك فيه أكثر من 100 جهة مختلفة من أبرز الشركات الكويتية. وتُعبّر هذه المشاركة الفاعلة من بنك برقان في معرض وظيفتي عن اهتمامه بتوظيف وتطوير أفضل الكوادر الوطنية وإعداد جيل من القادة القادرين على النهوض بالقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي، إلى جانب التزام البنك بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمساهمة في نمو وازدهار المجتمع.

وقال السيد/ نقيب أمين، مدير عام- الموارد البشرية والتطوير في بنك برقان: “سعداء بالمشاركة في معرض وظيفتي النسخه الثالثة على التوالي، خاصة بعد النجاح الملحوظ الذي حققته النسختان السابقتان”. وأضاف: “تمكّنا خلال مشاركاتنا السابقة في المعرض، من مقابلة مجموعة من الشباب الكويتيين الطموحين والكفاءات الوطنية الذين أصبحوا الآن جزءاً لا يتجزأ من رأسمالنا البشري. ومع ذلك، من المهم التأكيد على المسؤولية الكبيرة التي تأتي مع توظيف تلك المواهب بتوفير مسارات تعلم وتطوير مخصّصة لهم طوال فترة عملهم في بنك برقان”.

وتابع السيد/ نقيب أمين أن التزام بنك برقان بتطوير المواهب لا يقتصر على موظفيه فحسب، بل يعمل على انتهاز جميع الفرص لمشاركة المعرفة المهنية المتخصصة مع الكفاءات الوطنية الباحثة عن فرص عمل في القطاع المصرفي. وفي هذا الإطار، قامت السيدة/ نورة سامي بن حجي، مسؤول أول – التعلم والتطوير، والسيد/ رائد صالح الشطي، مسؤول أول – تمكين الكفاءات في بنك برقان، بتقديم ورشتي عمل في فعالية التطور الوظيفي التي استضافها معرض وظيفتي في فندق جراند حياة. وقد ركّزت الورشتان على الوعي المصرفي ومهارة إجراء المقابلة الشخصية للعمل، وشهدت إقبالاً جماهيرياً وتفاعلاً لافتاً وجلسات الأسئلة والأجوبة التي تلت ذلك.

فريق برقان في جناح البنك

من جانبه، قال السيد/ عبد الوهاب عبد الرحيم، مدير تنفيذي- استقطاب المواهب في بنك برقان: “لقد سُعدنا برؤية الإقبال الكبير على جناح بنك برقان في النسخة الثالثة من معرض وظيفتي، ونفخر بأن نكون ضمن أبرز المؤسسات المساهمة في نمو وازدهار الاقتصاد الكويتي. إن نجاح بنك برقان هو حصيلة جهود وإبداع المواهب والكفاءات الوطنية التي يضمّها. وللحفاظ على معاييرنا العالية، لابد لنا من مواصلة استقطاب المواهب المتميزة والمهتمة بالتعلم والنمو، ومعرض وظيفتي هو المنصة المثالية لإيجاد مثل هذه الكوادر”.

وفي إطار دعمه المتواصل لحملة “لنكن على دراية” التي تستمرّ للعام الرابع تحت إشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية، قدّم ممثلو بنك برقان لزوار الجناح معلومات مهمة عن أفضل الممارسات المصرفية الآمنة لزوار الجناح، بالإضافة إلى اطلاعهم على أحدث منتجات وخدمات البنك.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان حصل جائزة براندون هول 2024 الذهبية لتميّزه في إدارة رأس المال البشري في مجال “التعلّم والتطوير” تحت فئة “أفضل استخدام للتعلم الاجتماعي/التعاوني”. بالإضافة إلى جائزة التميز في إحلال العمالة الوطنية، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

جانب من النسخة الثالثة من معرض وظيفتي