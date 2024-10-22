وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

وزير خارجية إيران: زيارة الكويت تأتي في إطار المشاورات المستمرة مع دول المنطقة

22 أكتوبر، 2024
0 41 دقيقة واحدة

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء إن زيارته لدولة الكويت تأتي في اطار واستمرار المشاورات المستمرة مع دول المنطقة.

وأضاف عراقجي في مؤتمر صحفي أجراه بمناسبة زيارته للبلاد أن المنطقة تعيش مزيدا من التوتر والتصعيد في ضوء أعمال العدوان والقصف المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان.

ولفت إلى ان هناك اكثر من مليونين ونصف المليون نازح يتواجدون في غزة وهناك مليون ونصف المليون في لبنان وكل هؤلاء النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية.

وحول احتمال نشوب حرب شاملة قال الوزير عراقجي “لدينا هذا الاحتمال.. وارد ان تتوسع رقعة الحرب حيث تكون شاملة للمنطقة برمتها” لكنه شدد على أن دول المنطقة لديها الامكانية لكي تضع حدا لهذه الحرب الشاملة في المنطقة لما تمتلكه من امكانيات.

وحول جولاته على دول الخليج العربي قال الوزير الايراني “سبق لي ان اجريت حوارات في عدد من دول المنطقة.. والكويت تعد المحطة الحادية عشرة من هذه الجولات التي اجريتها واعتقد ان هناك تفاهما وادراكا مشتركا لتفادي هذه الحرب”.

وأشار إلى أن الجهود الايرانية مع جميع دول المنطقة تنصب في اطار الحد من التصعيد وإحلال السلام والهدوء في المنطقة بكاملها.

ومن ناحية أخرى قال عراقجي ان ايران جادة في انتهاج سياسة حسن الجوار مؤكدا ان العلاقات مع دول الجوار في تزايد مستمر وفي تحسن مستمر لاسيما دول الخليج.

ولفت الى انه قبل اسبوعين تم عقد اولى الجلسات على مستوى وزراء خارجية دول مجلس التعاون وايران لافتا الى زيارته للبحرين واجرائه لحوارات سياسية جيدة.

وأكد ان زيارة البحرين كانت في اطار المشاورات التي تخص التطورات في المنطقة.

وذكر عراقجي “ان ايران ستبذل مزيدا من الجهد لتعزيز مثل تلك العلاقات مع كافة دول المنطقة وأخص بالذكر دولة الكويت والتي تربطنا بها علاقات متميزة للغاية”.

وأوضح ان الحكومة الجديدة في ايران “ستمضي قدما في انتهاج سياسة حسن الجوار.. هذه هي الرسائل التي ابلغتها لجميع زعماء المنطقة”.

المصدر
كونا
الوسوم
22 أكتوبر، 2024
0 41 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت تحذر من الانزلاق إلى حرب غير محدودة وسط تصاعد انتهاكات الاحتلال بالمنطقة

21 أكتوبر، 2024

وزير الداخلية يكرم بطل منتخب الكويت للدراجات المائية المقدم بوربيع لكسره الأرقام القياسية العالمية

21 أكتوبر، 2024

التجارة: نشرف بشكل كامل على مزادات الأسماك لضمان سير الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة

21 أكتوبر، 2024

رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع الملحق العسكري الإماراتي موضوعات مشتركة

21 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى