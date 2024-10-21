وزير الداخلية يكرم بطل منتخب الكويت للدراجات المائية المقدم بوربيع لكسره الأرقام القياسية العالمية

كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بطل منتخب الكويت للدراجات المائية المقدم محمد بوربيع من مرتبات الإدارة العامة للمرور إثر تحقيقه إنجازا عالميا بحصوله على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم التي استضافتها أمريكا أخيرا وكسره الأرقام القياسية العالمية المسجلة باسمه وباسم دولة الكويت برصيد 28 ميدالية ذهبية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الإثنين إن الشيخ فهد اليوسف استقبل المقدم بوربيع لتكريمه على إثر إنجازه “العالمي” وكسره الأرقام المسجلة في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية.

وأشاد الوزير اليوسف وفق (البيان) بما حققه بوربيع من إنجازات تعد بمنزلة “وسام فخر واعتزاز” لمنتسبي المؤسسة الأمنية وكل أبناء دولة الكويت الذين يبذلون كافة الجهود لرفع اسم البلاد عاليا في المحافل الدولية.

من جانبه توجه المقدم بوربيع بجزيل الشكر والتقدير إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية على حسن الاستقبال معربا عن الامتنان الكبير نظير التشجيع والدعم والمساندة من قبل قيادات وزارة الداخلية والتي مكنته من إحراز المراكز الأولى في المنافسات التي شارك فيها.

حضر التكريم الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء يوسف الخده والمدير العام للإدارة العامة للمرور العميد جمال الفودري.

واختتم منتخب الكويت للدراجات المائية أخيرا مشاركته في بطولة العالم للدارجات المائية بتحقيق ستة ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات.

وقال أمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري في بيان صحفي حينئذ إن المتسابق محمد بوربيع أحرز ذهبيتين في فئتي (GP runabout Pro) (limited runabout am Pro) ليعزز الرقم القياسي العالمي المسجل باسمه في موسوعة غينيس للارقام القياسية برصيد 28 ميدالية وكبطل للعام على امتداد 17 عاما.