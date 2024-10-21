جامعة الكويت تبحث مع ناسا الأمريكية التعاون في مجال الاستكشاف الفضائي والعلمي

جامعة الكويت تبحث مع ناسا الأمريكية التعاون في مجال الاستكشاف الفضائي والعلمي

بحثت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم مع الوفد البحثي من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) تعزيز التعاون في المجال البحثي والتعليمي والتدريبي الخاص بالاستكشاف الفضائي.

وقالت القائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء بالجامعة ومدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي التعليمي الأول الدكتورة هالة الجسار في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذا التعاون يأتي تلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بضرورة الاهتمام بالجانب البحثي من خلال تبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة.

وذكرت الجسار أن الجامعة ممثلة بكلية العلوم استقبلت مساء السبت الماضي وفدا بحثيا من (ناسا) وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية الكويتية ممثلة في إدارة شؤون الأميركتين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد ممثلة بمكتب التعاون العسكري في مدينة صباح السالم الجامعية.

وأفادت بأن الاجتماع تم في إطار تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات المثمرة في مجال التبادل البحثي والمعرفي.

من جهته أشار عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول بالجامعة الدكتور ياسر عبدالرحيم وفق البيان إلى أن مشاركة جامعة الكويت جاءت كونها جهة بحثية تدريبية للطلاب مدعومة ببرامج من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعلى رأسها المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي (سات 1).

وأوضح عبدالرحيم أن هذا الاجتماع التنسيقي سيتم خلاله مناقشة أوجه التعاون بين جامعة الكويت و(ناسا) فيما يخص تكنولوجيا الفضاء والتدريب الطلابي على أن يتم وضع عدة برامج تتيح للطلبة تبادل الخبرات المختلفة فيما يخص مجال الفضاء.

من جانبها قالت العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بالجامعة الدكتورة سوزان البستان بحسب البيان إن الاجتماع ناقش إمكانيات ونقاط التحاور للتعاون في مجال أبحاث الفضاء.

وأضافت البستان أنه سيتم عقد لقاء مع طالبات كلية العلوم بأقسامها المختلفة مع تقديم عرض مرئي حول الإمكانيات والتقنيات التكنولوجية التي تمتلكها كلية العلوم وكيفية الاستفادة منها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب.

وأعربت عن أملها بأن يخرج هذا الاجتماع التنسيقي بتوصيات مثمرة تفتح باب التعاون بين جامعة الكويت و(ناسا) من خلال تطبيق الأهداف المرجوة والتي تتوافق مع رؤية (كويت جديدة 2035).

من ناحيتها نوهت نائب المدير المساعد للادارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) كيسي ويسل وفق البيان بالتعاون بين وزارة الخارجية الكويتية وجامعة الكويت في ضوء هذه الزيارة الرسمية التي جاءت لمناقشة مصالح دولة الكويت في الفضاء وتجديد نقطة التواصل فيما يتعلق بسياسة الفضاء.

وتوقعت ويسل أن يسهم هذا الاجتماع باتخاذ قرار بشأن مدى إمكانية التعاون الفضائي الحالي والمحتمل بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره قال الممثل عن شركة البترول الكويتية العالمية والممثل عن فريق كويت (سات 1) التقني حسين الموسى في البيان إن دور فريق كويت (سات 1) في المحافل الدولية جاء ليعكس وجهها التقني والتكنولوجي كونه المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول بإدارة طاقم من جامعة الكويت ودعم لا محدود من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأضاف الموسى أنه شارك بالاجتماع عدد من الشباب المتطوعين من عدة فرق هي الفريق التقني والفريق الإداري وفريق التطبيقات والذي يهدف إلى التقاط صور باستخدام كويت (سات 1) وتحميل تلك الصور ونشرها عبر مواقع التواصل المختلفة.