10 شركات كويتية تكنولوجية ناشئة على موعد مع برنامج التسريع العالمي في وادي السيليكون

تُعلن زين عن أسماء 10 شركات كويتية تكنولوجية ناشئة تم اختيارها من قبل لجنة التحكيم لخوض المرحلة القادمة من برنامجها الرائد لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea، وهي مرحلة التسريع العالمي في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديداً في وادي السيليكون – العاصمة الروحية لريادة الأعمال حول العالم.

تأهّل كل من لمى العريمان وزينيا أوزكوك من منصّة BLU DOT لتسهيل الدخول للفضاء، ودلال ثاني من تطبيق “أكرِم” لدفع الإكراميات لمُقدّمي الخدمة، ورغد الزامل من تطبيق “مودّة” أكبر تجمّع للهدايا أونلاين، وحمد الثنيان وناصر الغملاس ورايان دوهتري من منصّة “دوراتي” التعليمية، وعبدالرحمن الحمدان من تطبيق Nextbite لحلول المطاعم والضيافة.

بالإضافة إلى فيصل توفيقي وفهد الزعيب وماكسيم روزيليت من تطبيق USim لخدمات إنترنت التجوال، وعيسى اللوغاني من تطبيق STAX لاشتراكات دخول الأندية الرياضية، وعبدالله البصيري من “عيون EYON” منصة العرب للبث المباشر، وعبدالله شعبان من تطبيق “موقف” الرائد لحلول مواقف السيارات، وطلال الظفيري من منصة “خرائط الكويت” المتخصصة في خدمات الخرائط الإلكترونية والمعلومات المكانية للأنشطة التجارية.

جاء الإعلان بعد انتهاء فعالية Super Saturday، التي قام خلالها المشاركون بتوظيف الخبرات والمهارات التي اكتسبوها في المرحلة الأولى وهي مرحلة المعسكر التدريبي، وذلك لتجهيز التصور النهائي لمشاريعهم وشركاتهم وعرضها على لجنة التحكيم، والتي قامت بدورها باختيار العشر مشاركين النهائيين وفق عددٍ من المعايير الأكاديمية التي تأخذ في عين الاعتبار العديد من الجوانب الرئيسية.

ضمّت لجنة التحكيم مسؤولين تنفيذيين وخبراء ومستثمرين، منهم المدير التنفيذي للاستثمار الرقمي في شركة Zain Ventures فولكان سين، والرئيس التنفيذي لشركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل، والمدير المساعد لتطوير الأعمال في رساميل عبدالعزيز الدخيل، والرئيس التنفيذي والشريك الإداري في NIZEK عبدالعزيز الضبيب.

بالإضافة إلى المدير العام في Deliveroo سهام الحسيني، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Dars Learning عمر المندني، والرئيس التنفيذي للعمليات في تسهيلات الساير ومؤسس CUARDO سعود السبيعي، والرئيس التنفيذي لشركة آسيا للاستثمار سهيل لادها، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Btr.tech صالح التنيب.

جانب من فعالية Super Saturday

وسيخوض المشاركون النهائيون برنامج التسريع العالمي في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديداً في وادي السيليكون التي تعتبر العاصمة الروحية لريادة الأعمال حول العالم، ويقام البرنامج بالتعاون معVibranium VC، وهي صندوق استثماري متخصص في استثمارات الشركات الناشئة ومقره وادي السيليكون.

يُقدّم البرنامج فرصة ذهبية للمشاركين النهائيين للتعرف على ديناميكيات إدارة الأعمال عن قرب في قلب وادي السيليكون، وذلك عبر المشاركة في ورش عمل، والتواصل مع مؤسسي الشركات الناشئة، وزيارة كبرى مسرعات الأعمال والشركات التكنولوجية، وعرض الأفكار والمشاريع على الصناديق الاستثمارية، وبناء العلاقات، وفهم منظومة ريادة الأعمال العالمية.

وتأتي الزيارات الميدانية والجلسات الحوارية الخاصة بالبرنامج بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا والجامعات العريقة ومسرعات الأعمال في وادي السيليكون، مثل جوجل، أمازون، وأنفيديا، وجامعة ستانفورد، و500startup، وبنك وادي السيليكون (SVB)، وغيرها.

واختُتمت مؤخّراً المرحلة الأولى من البرنامج وهي مرحلة المُعسكر التدريبي بمشاركة أكثر من 70 مُبادر ورائد أعمال، اكتسبوا خلاله أساسيات إدارة الشركات الناشئة عبر سلسلة مُكثّفة من ورش العمل التفاعلية، والبرامج التدريبية، والجلسات الاستشارية الفردية.

وأشرف على المُعسكر التدريبي نُخبة من المُختصين المحلّيين والإقليميين والعالميين من كبرى المؤسسات الأكاديمية المرموقة، منهم البروفسيور باريس دي ليتراز من IE Business School، والبروفيسور مايك غراندينيتي من جامعة هارفارد وجامعة MIT وجامعة براون، وراميش جاندر من جوجل للشركات الناشئة.

هذا بالإضافة إلى غاييل أبو عبدو من IE Business School، وسحر البحارنة من IMPACTIQUE، ونُورهان الظن من Noor Coaching، وعبدالله سليم من تطبيق مشتري، وعبدالله المطوع من تطبيق Cari، وعبدالعزيز المرزوق من شركة رساميل للاستثمار، ويوسف الحسيني من منصة Baims.

في الأسبوع الأخير من المعسكر التدريبي، أقامت زين جلسات استشارية فردية أتاحت الفرصة للمشاركين للتواصل مع مجموعة من الخُبراء وروّاد الأعمال في مُختلف المجالات لتطوير شركاتهم التكنولوجية الناشئة، ومنهم أحمد معرفي من أكاديمية CODED للبرمجة، ونجلاء الرميح من فريق التسويق والعلامة التجارية بمجموعة زين، وسليمان التنيب وعبدالرحمن السعدون من تطبيق Waves، وناصر القطامي من تطبيق جاهز، وعيد المجيبل من منصّة تنمية التعليمية، وفيصل الكريبي من Enabill، وروان العطير من Octopus AI.

الشركات المتأهلة