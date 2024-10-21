وزارة التربية تطلق خدمات إلكترونية جديدة على “سهل” لتعزيز التواصل مع أولياء الأمور

أطلقت وزارة التربية ممثلة في إدارة نظم المعلومات خدمات إلكترونية جديدة على التطبيق الحكومي الموحد (سهل) منها خدمة الإشعارات العامة التي تتيح للإدارة المدرسية إرسال إشعارات متنوعة لأولياء أمور الطلبة مثل موعد اجتماع أولياء الأمور وطلبات الحضور ومواعيد الدراسة عن بعد وغيرها من إشعارات مهمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الخدمات تشمل أيضا خدمة إشعار بإنذارات الغياب للطالب على تطبيق (سهل) من خلال إرسال الإدارة المدرسية إنذارات غياب الطالب لولي أمره وفق لائحة الغياب مثل الإنذارات الأول والثاني والثالث.

وأكدت (التربية) حرصها الدائم على تقديم كل الخدمات التي تساهم في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور وتمكينهم من متابعة حالة أبنائهم التعليمية بسهولة ومرونة بما يسهم في تحسين مستوى الانضباط المدرسي ومتابعة أداء المتعلمين بكل دقة وفعالية.