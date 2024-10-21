وزارة التربية

وزارة التربية تطلق خدمات إلكترونية جديدة على “سهل” لتعزيز التواصل مع أولياء الأمور

21 أكتوبر، 2024
0 46 أقل من دقيقة

أطلقت وزارة التربية ممثلة في إدارة نظم المعلومات خدمات إلكترونية جديدة على التطبيق الحكومي الموحد (سهل) منها خدمة الإشعارات العامة التي تتيح للإدارة المدرسية إرسال إشعارات متنوعة لأولياء أمور الطلبة مثل موعد اجتماع أولياء الأمور وطلبات الحضور ومواعيد الدراسة عن بعد وغيرها من إشعارات مهمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الخدمات تشمل أيضا خدمة إشعار بإنذارات الغياب للطالب على تطبيق (سهل) من خلال إرسال الإدارة المدرسية إنذارات غياب الطالب لولي أمره وفق لائحة الغياب مثل الإنذارات الأول والثاني والثالث.

وأكدت (التربية) حرصها الدائم على تقديم كل الخدمات التي تساهم في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور وتمكينهم من متابعة حالة أبنائهم التعليمية بسهولة ومرونة بما يسهم في تحسين مستوى الانضباط المدرسي ومتابعة أداء المتعلمين بكل دقة وفعالية.

المصدر
كونا
الوسوم
21 أكتوبر، 2024
0 46 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزارة التربية تستأنف العمل في مراكز الإرشاد الاجتماعي والنفسي والتوجيه الأسري

20 أكتوبر، 2024

وزارة التربية تفتتح برنامج تأهيل المدارس البيئية الثالث للعام الدراسي 2024-2025

16 أكتوبر، 2024

التطبيقي: فتح باب التسجيل بخطة البعثات الطلابية للفائقين من حملة “الدبلوم” للعام 2025/2024

14 أكتوبر، 2024

وزير التربية: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمسيرة التعليم في الكويت والارتقاء بها

14 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى