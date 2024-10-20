الرئيس السوري: تأمين متطلبات العودة للاجئين السوريين أولوية لنا

قال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاحد إن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هو أولوية لبلاده مؤكدا أن سوريا قطعت شوطا مهما في الإجراءات المساعدة على العودة لاسيما البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الاسد مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي وصل إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وفي مقدمتها ملف عودة اللاجئين السوريين والتطورات الراهنة في المنطقة.

وأوضحت أن الوزير الصفدي نقل رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الاسد حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية بالإضافة لملف الأزمة في سوريا.

ونقلت الوكالة عن الوزير الصفدي تشديده خلال اللقاء على دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سوريا “لما فيه مصلحة للمنطقة عامة” مؤكدا أن الأردن تبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين.

ووفق بيانات رسمية اردنية يعيش في الأردن حوالي 3ر1 مليون سوري فروا إثر اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وتقريبا نصفهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.