وزارة التربية تستأنف العمل في مراكز الإرشاد الاجتماعي والنفسي والتوجيه الأسري

أعلنت وزارة التربية اليوم الأحد استئناف العمل في مراكز الإرشاد الاجتماعي والنفسي والتوجيه الأسري في المناطق التعليمية والتي تهدف إلى تقديم برامج واستشارات توعوية لفئات متنوعة من الطلاب والطالبات المحتاجين إلى توجيه وإرشاد نفسي واجتماعي.

وقال مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بالوزارة بدر العنزي في بيان صحفي إن هذه المراكز تقدم خدماتها في الفترة المسائية بواقع يومين بالأسبوع حيث تعمل بعض المراكز من الساعة 2 إلى 5 مساء وأخرى من الساعة 5 إلى 8 مساء وأشار العنزي إلى أن مواعيد عمل مركز الإرشاد الأسري التابع لمراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية في الإدارة العامة لمنطقة الأحمدي التعليمية ومركز الإدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية إضافة إلى مركز العاصمة الذي يقع في روضة (أحد) ومركز حولي الذي يقع في روضة (عبدالعزيز الشاهين) ستكون يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 5 إلى 8 مساء.

وأضاف أن مركز الإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية الذي يقع في مدرسة (عقبة بن عامر المتوسطة بنين) ومركز الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية في الدور التاسع للمنطقة التعليمية سيعملان يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 5 إلى 8 مساء.

يذكر أن هذه المراكز تضم نخبة من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين من ذوي الخبرة في إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية الذين يساهمون في تقديم المساعدات اللازمة لجميع الحالات التي يواجهها الطلاب سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو أكاديمية والعمل على حلها.