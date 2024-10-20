بنك بوبيان قدم نموذجاً رقمياً مستحدثاً في رسم مستقبل عالم التوظيف باستخدام تقنيات AI

اختتم بنك بوبيان مشاركته المتميزة ورعايته لمعرض “وظيفتي” أضخم تجمع وظيفي في الكويت، بحضور وزير التليم العالي ووزير التربية بالوكالة د. نادر الجلال والذي نُظم خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر الجاري في أرينا الكويت 360 مول، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والجامعات والمؤسسات البارزة في الكويت.

وتأتي رعاية ومشاركة بنك بوبيان للعام الثالث على التوالي ترسيخاً لالتزامه المتواصل نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية ودعم الكوادر الوطنية الشابة للبدء في رسم مسارات حياتهم الوظيفية استعداداً للدخول في سوق عمل القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة قال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد “نحن سعداء بمشاركتنا المتميزة هذا العام ورعايتنا لأكبر تجمع وظيفي في الكويت، والذي بات بمثابة أهم منصات التوظيف التي تهدف إلى تأهيل الشباب حديثي التخرج والكفاءات الوطنية وتمكينهم للاستفادة من فرص العمل المتاحة وفتح الباب لدخول عالم الأعمال، وهو ما نؤكد عليه دائماً كمؤسسة مؤمنة تماماً بضرورة الاستثمار في العناصر البشرية الشابة ذوي المهارات إسهاماً منا في تعزيز روافد الاستدامة”.

وأوضح أن بنك بوبيان أصبح اليوم من كبرى المؤسسات المتبنية وبشكل متزايد لعمليات التحول الرقمي وهو ما يتضح من خلال توظيف أحدث التقنيات العالمية على صعيد مختلف قطاعات الأعمال داخل البنك مثل تحسين نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وغيرها، بما في ذلك ما تم استحداثه هذا العام في معرض “وظيفتي” وإدخال الأتمتة في رحلة جناح بنك بوبيان بداية من عملية تلقي طلبات التوظيف وحتى مرحلة التصنيف والاختيار بين المرشحين، كل ذلك من خلال المساعد الرقمي “مساعد”.

وأضاف أن إدخال تقنية “مساعد” المساعد الرقمي في معرض “وظيفتي” هذا العام إنما جاء ليؤكد على ركائز استراتيجية بوبيان نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي “AI” ومواكبة مستجداته لاستكشاف آفاق وسُبل جديدة تُسهم في تطوير مهارات كوادره البشرية لاسيما مع تصاعد وتيرة تقنيات الذكاء الاصطناعي وضرورة تطوير وتحسين كفاءاتهم ومهاراتهم لمواكبة هذه التطورات، وذلك من خلال امتلاك الأدوات والمهارات التقنية اللازمة للوقوف على مخرجات تكنولوجية متطورة تُساهم في تسخير أحدث حلول الابتكار الرقمية وأكثرها فاعلية لدعم مختلف قطاعات الأعمال.

وأكد الحماد أن هذه التجربة تُرسخ دور بوبيان الريادي نحو مسيرة التحول الرقمي على مستوى القطاع المصرفي وتعزز التزامه بتوظيف حلوله الرقمية المبتكرة في كافة المجالات لاسيما المرتبطة بتمكين واستقطاب العناصر الشابة وإكسابهم الخبرات اللازمة وتطويرها بوتيرة مستدامة.

لقطة جماعية لممثلي بنك بوبيان

تقنية جديدة في عالم التوظيف

من جانبه قال مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية خالد الرحماني “يحرص بنك بوبيان على تكريس دوره بين مؤسسات القطاع الخاص والتزامه نحو دعم المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الطاقات الوطنية الشابة ومواصلة تمكينهم ليكونوا ركيزة نجاح العمل المصرفي في بوبيان من خلال تسخير جميع الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصاً مميـزة لاكتساب خبــرات مهنيــة وعمليــة وتعزيزها بشهادات عالمية معتمدة ما يضمن لهم مستقبل وظيفي واعد مستدام.

وأضاف أن مع وجود “مساعد” الرقمي – إحدى أهم الحلول الرقمية وتقنيات الـ AI في بنك بوبيان، نكون قدمنا نموذجاً مستحدثاً وبنية أساسية جديدة تُسهم في رسم مستقبل عالم التوظيف، من خلال تيسير عمليات التواصل بين المشاركين وفريق الموارد البشرية طوال أيام المعرض، وذلك من خلال تجربة تواصل مرنة لتزويدهم بإجابات دقيقة وسريعة عن كافة ومختلف استفساراتهم وفقاً إلى سياسة الموارد البشرية للبنك.

واستكمل “سهلنا على المشاركين في المعرض تقديم طلباتهم الوظيفية وبخطوات بسيطة لا تستغرق أي وقت يتمكن المُشارك بمساعدة “مساعد” من الحصول على وصف تفصيلي عن الوظيفية الشاغرة، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة رقمياً دون الحاجة إلى تسليم أي أوراق سيرة ذاتية لفريق الموارد البشرية، وهي عملية تُسهل علينا بناء قاعدة بيانات رقمية للمتقدمين والتأكد من مطابقة مؤهلاتهم وخبراتهم مع الوظائف المتاحة في بوبيان مما يوفر الوقت والجهد ويضمن الحصول على نتائج دقيقة.

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تصفية المرشحين وتصنيفهم والتأكد من اختيار أكفأ المواهب المتماشية مع متطلبات بوبيان الوظيفية لضمان تحقيق التميز والتفوق، وجميعها عمليات تم إنجازها على منصة عمل واحدة وهي “مساعد” وفي خطوات محدودة، وهو ما سهل من عملية التقديم والتوظيف بنجاح.

وأضاف الرحماني أن التواجد في المعارض الوظيفية يُشكل قيمة أساسية لدينا كونها تُعد بمثابة منصة تواصل مباشر للطلبة وحديثي التخرج تمنحهم مساحة للاطلاع على بيئة العمل داخل بوبيان والفرص المتاحة للالتحاق بفريق عمل وإدارة متكاتفة تهدف إلى رسم مساراً وظيفياً لبناء مسيرة مهنية ناجحة لهم مشيراً إلى أن جناح بنك بوبيان كان قد شهد إقبالاً كبيراً من المشاركين في دلالة على مدى إدراكهم بالدور الذي يلعبه البنك وما يمكن ان يقدمه من سُبل تؤدي بالضرورة إلى النمو على المستوى الشخصي والعملي.

التقديم عن طريق “مساعد”