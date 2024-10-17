مُنافسات “فانتسي دوري زين” تعود للساحة الرقمية

انطلقت النسخة الجديدة من مُسابقة “فانتسي دوري زين” – أول لعبة لكرة قدم “الفانتسي” للدوري الكويتي المُمتاز (دوري زين)، والتي تُقدّم جوائز نقدية أسبوعية جديدة وجوائز كبرى في نهاية الموسم يفوق إجماليها 10,000 د.ك.، وذلك ابتداءً من الجولة السابعة التي تنطلق يوم الجمعة 18 أكتوبر.

وبكونها رائداً في الابتكارات الرقمية، تعمل زين باستمرار على صنع تجارب جديدة وفريدة من نوعها لعملائها وللجماهير المحلّية من عُشّاق دوري زين، فهي تقوم عبر هذه المُسابقة بتقديم الفرصة لهم لبناء فريق أحلامهم والمنافسة مع الأهل والأصدقاء لجمع أكبر عدد من النقاط والصعود في سلّم الترتيب العام للفوز بالجوائز النقدية القيمة.

وبإطلاقها لهذه المسابقة، تقوم زين بنقل المُنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية، حيث تُعتبر لعبة “الفانتسي” من الألعاب الإلكترونية الشهيرة في الدوريات الأوروبية والعالمية، وتُقدّمها الشركة للجماهير الكويتية بنكهة محلّية خاصة.

وتُقدّم المُسابقة تجربة مُمتعة للمشاركين تُمكّنهم من اختيار فريقهم الخاص والتنافس مع الآخرين لجمع النقاط، بحيث يشتري المُشارك 15 لاعباً ليُشكّل فريقه، وتتفاوت أسعار اللاعبين والنقاط التي يسجّلونها في اللعبة حسب أدائهم الفعلي في دوري زين، وهي تعتمد على قوة التخمين لدى المشارك ودقّة توقّعه لأداء اللاعبين في الدوري.

ويتم إعطاء كل متسابق ميزانية قدرها 100 مليون د.ك لشراء لاعبيه وتشكيل فريقه الخاص، ويعتمد تسجيل كل مشارك للنقاط في اللعبة على أحداث المباريات الحقيقية في دوري زين، وتتواجد اللعبة عن طريق الموقع الإلكتروني dawrizain.com وتطبيق الهواتف الذكية Dawri Zain عبر متجر App Store ومتجر Google Play.

فانتسي دوري زين

ولتحفيز الجميع على متابعة الدوري الكويتي بشغف، تُقدّم زين جوائزاً نقدية قيّمة للفائزين بمُسابقة الفانتسي بإجمالي يفوق 10,000 د.ك، تشمل جوائزاً أسبوعيةً جديدة لإتاحة الفرصة للمزيد من الجماهير للمشاركة والفوز، بحيث سيتم تقديم جائزة نقدية بقيمة 200 د.ك لصاحب المركز الأول في الجولة، وذلك ابتداءً من الجولة السابعة، وهي خاصة بالقسم الأول من الدوري فقط.

بعد انتهاء القسم الأول، سيتم تصفير النقاط واحتساب إجمالي النقاط الخاصة بالقسمين الثاني والثالث معاً لتحديد الفائزين بالجوائز الكبرى، والتي ستكون كالتالي: جائزة المركز الأول 5 آلاف د.ك، وجائزة المركز الثاني 3,500 د.ك، وجائزة المركز الثالث 1,500 د.ك.

ويأتي الموسم الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققته المُسابقة في نسختيها الأولى والثانية، والتي شهدت مشاركة الآلاف من المتنافسين من جماهير وعشّاق الكرة الكويتية ومتابعي دوري زين المُمتاز، وانتهت بتتويج الفائزين خلال حفل جوائز التميّز الذي تُنظّمه الشركة في نهاية كل موسم لتكريم اللاعبين والرياضيين المتميزين.

وتأتي هذه الخطوة تحت مظلّة الشراكة الاستراتيجية بين زين والاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم 2022-2026، والتي تشمل الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى دعمها لـ “أغلى الكؤوس” كأس صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه.