بنك الخليج يعلن 100 فائز دفعة واحدة ضمن سحوبات مليونير الدانة

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج عن 100 فائز دفعة واحدة، ضمن جوائز حساب مليونير الدانة التي لا تتوقف، ليحصل كل منهم على جائزة قيمتها 1000 دينار، وذلك للمرة الأولى عقب قرار البنك بتوزيع قيمة الجائزة ربع السنوي البالغ قيمتها 100 ألف دينار، على 100 فائز، بجائزة ألف دينار لكل منهم، بدلاً من فائز واحد يحصل على قيمة الجائزة بالكامل.

وبهذه المناسبة، قدم مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية “بالوكالة”، في بنك الخليج السيد/ بدر العلي التهاني والتبريكات للفائزين المئة، متمنياً حظ أوفر لباقي عملاء حساب مليونير الدانة في السحوبات المقبلة بكل فئاتها.

وأشار العلي إلى أن كل من لم يحالفه الحظ في الفوز في هذا السحب، سيكون على موعد مع العديد من السحوبات المقبلة، وصولاً إلى الجائزة الكبرى البالغ قيمتها 2 مليون دينار، والتي يجري السحب عليها في 30 يناير 2025، علماً أن الموعد الأخير للإيداع والمشاركة في السحب يوم 30 نوفمبر المقبل.

وأكد أن البنك سيواصل الاستثمار بسخاء لتوفير تجربة استثنائية للعملاء، من خلال القدرات الرقمية فائقة التطور التي يتمتع بها البنك ومن خلال تعزيز مهارات موظفينا في إطار استراتيجيته التي تستهدف تكريس مكانة “الخليج” كبنك للمستقبل.

مكافأة العملاء

صورة جماعية لمسؤولي بنك الخليج يتوسطهم بدر العلي

من جانبها، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج، السيدة/ نجلاء العيسى: جاء قرار البنك بتوزيع قيمة الجائزة ربع السنوية على مئة فائز، تجاوباً مع مطالب العملاء، حيث يحرص البنك على استطلاع أراء العملاء بشكل مستمر للوقوف على أراءهم ومقترحاتهم في منتجاتنا وخدماتنا، والعمل على تطويرها بما يتوافق مع متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأضافت: «على مدى أكثر من ربع قرن هي عمر حساب مليونير الدانة نجحنا في بناء علاقات متينة مع العملاء، وحققنا الكثير من الإنجازات في سبيل الوفاء بدورنا في ترسيخ مبادئ الاستدامة وتنظيم مبادرات ورعاية فعاليات ذات أثر ومردود إيجابي على المجتمع “.

واختتمت تصريحاتها بالقول: “نحن متحمسون لمواصلة مكافأة عملائنا على الادخار في حساب مليونير الدانة، وتشجع الجميع على مواصلة الإيداع في حساباتهم وزيادة فرصهم في الفوز في السحوبات العديدة على مدار العام “.

سحوبات مليونيه

وكان البنك قد أعلن عن تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، مرتين الأولى من خلال زيادة قيمة الجائزة الكبرى من 1.5 إلى مليوني دينار، والثانية عبر توزيع قيمة الجائزة ربع السنوي على مئة فائز بدلاً من فائز واحد، ليشهد جدول جوائز” مليونير الدانة ” تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، حيث تبلغ الجائزة الكبرى في السحب السنوي 2 مليون دينار، فيما تبلغ الجائزة نصف السنوية مليون دينار، إلى جانب 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، فضلاً عن سحب بقيمة 100 ألف دينار، ، وسحب أخر بقيمة 100 ألف دينار توزع على 100 فائز ، بجائزة ألف دينار لكل منهم .

مسؤول وزارة التجارة والصناعة خلال السحب

ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلاً عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 2 مليون دينار.

ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.

ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بأن لا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.