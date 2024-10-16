رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية: حريصون على مساندة “الأشغال” وهيئة الطرق لتنفيذ خطة صيانة الطرق

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حرص وزارة الداخلية على مساندة وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري من أجل تنفيذ خطة صيانة الطرق وفق الجدول الزمني وتلافي التأخير وتذليل العقبات أمام المشاريع لتقوم بأعمالها كما يجب.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء عقب اجتماع تنسيقي بحضور الشيخ فهد اليوسف ووزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان والوكلاء المساعدين ومديري الادارات بالوزارتين والمعنيين بمشاريع الطرق وتشغيل وصيانة ومشاريع المياه.

ووجه الشيخ فهد اليوسف باستمرار العمل في تطوير الخدمات مشددا على تحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم ومعالجة تطاير الحصى وجميع مشكلات الطرقات والشوارع بصفة نهائية.

وطالب بإنشاء غرفة عمليات مشتركة على مدار 24 ساعة من كل الجهات المعنية بعمليات تطوير الطرق في البلاد.

من جهتها قالت أشارت الوزيرة المشعان وفق البيان إلى أن (الأشغال) و(هيئة الطرق) بصدد توقيع عقود 18 ممارسة خلال الايام القليلة المقبلة لصيانة جذرية لجميع الطرق الرئيسية السريعة والشوارع الداخلية في محافظات الكويت الست مع شركات عالمية وخليجية ومحلية.

وثمنت جهود وزارة الداخلية لتسهيل عمل الجهات القائمة إضافة إلى وضع خطط لإدارة الطرق أثناء عملية الصيانة والتي تتضمن إغلاق بعض الطرق وفتح طرق بديلة لضمان حركة سير انسيابية.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الوزارة للمساهمة في سرعة الإنجاز كما دعتهم لتفهم إجراءات الصيانة وما ينتج عنها من إغلاق طرق أو تغيير مسارات أو إجراءات أخرى وذلك للوصول إلى رؤية جديدة للكويت تتواكب مع المستقبل.

ولفتت إلى أن الاجتماع كان مثمرا كونه تناول بشكل موسع جميع المشاريع المتعلقة بقطاع هندسة الطرق والمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع والتي تحول دون سرعة انجاز بعض المشاريع.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق حملة توعوية مشتركة بين جميع جهات الدولة المعنية بهدف توعية المواطنين والمقيمين بالتحذيرات والإرشادات المرورية وعمليات إغلاق الطرق المؤقتة لرفع الوعي حول سلامة القيادة خلال فترات الصيانة وتحسين الطرق.

كما سيتم تنبيه المواطنين بتحديثات أعمال الطرق من خلال ارسال اشعارات على تطبيق (سهل) الحكومي بشكل فوري لضمان سلامة مستخدمي الطرق.