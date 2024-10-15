الأونروا تعلن تحصين 93 ألف طفل في اليوم الأول من المرحلة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

الأونروا تعلن تحصين 93 ألف طفل في اليوم الأول من المرحلة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء عن تحصين ما يقارب 93 ألف طفل في اليوم الاول من المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

وأكدت (أونروا) في تصريح صحفي أنه رغم تصاعد وتيرة الحرب والتحديات المستمرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلا أن المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال انطلقت امس الاثنين في المناطق الوسطى لقطاع غزة حيث قامت فرق (الأونروا) بتحصين ما يقرب من 93 ألف طفل دون سن العاشرة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وناشدت (أونروا) جميع أطراف “الصراع” احترام فترات التهدئة الإنسانية المتفق عليها للسماح بتنفيذ الحملة في جميع أنحاء القطاع مشددة على أنها الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا الفيروس الخطر.

وبدأت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس الإثنين المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تهدف للوصول إلى ما يقارب 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل من أسبوعين.