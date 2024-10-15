خدمات نوعية عبر أجهزة الصراف الآلي في بنك الخليج

ضمن سلسلة GB Talks، استعرض مساعد مدير قناة الصراف الآلي في بنك الخليج السيد/ يحيى قاسم مجموعة من الخدمات النوعية والمميزة، التي يمكن للعملاء الاستفادة منها، عبر أجهزة الصراف الآلي ATM والصراف الآلي التفاعلي ITM.

وأشار قاسم إلى أن بإمكان العملاء سحب الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي عن طريق “الموبايل” بخطوات بسيطة وسهلة، إذ يمكن للعميل الولوج إلى تطبيق بنك الخليج عبر الموبايل ويضغط على خيار السحب من غير بطاقة، ومن ثم يضع المبلغ المراد سحبه ورقم الهاتف، وبإمكانه استخدام هذا الكود لسحب المبلغ من خلال جهاز الصراف الآلي مباشرة، وكذلك يمكن للعميل السحب باستخدام البطاقة المدنية في حال نسيان بطاقة السحب الالي.

ونوه إلى أن أجهزة الصراف الآلي في بنك الخليج مزودة بخدمة NFC، حيث تمكن العميل من استخدام بطاقة السحب الآلي في إجراء معاملات الصراف الآلي بدون إدخال البطاقة، من خلال تمريرها بالقرب من المكان المخصص لها على جهاز الصراف الآلي.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء إجراء عمليات سحب أو إيداع النقد في أجهزة الصراف الآلي دون الحاجة لإدخال البطاقة، مما يحد من بعض المشاكل التي قد يتعرض لها العميل مثل نسيان بطاقته في جهاز الصراف الالي.

وبين أن رحلة التحول الرقمي الناجحة لبنك الخليج، والتي شملت تطوير أجهزة الصراف الآلي والتفاعليATM، ITM المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، جعلت التجربة المصرفية سهلة وفريدة) مع بنك الخليج ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت.

وأوضح أن بنك الخليج يوفر أجهزة الصراف الألي بكافة فروعه والتي تمكن العميل من السحب والايداع النقدي في أي وقت وعلى مدار الساعة)، وكذلك أجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM ، التي تتيح حزمة كبيرة من الخدمات كانت من بين العوامل الرئيسية في تقليص وقت انجاز المعاملات المصرفية في بنك الخليج .

يذكر أن بنك الخليج حريص على توفير خدماته المصرفية للعملاء على مدار 24 ساعة، بمختلف الطرق والوسائل، من خلال الموقع الالكتروني، وتطبيق الخليج على “الموبايل”، ومركز الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الفروع المنتشرة في مختلف المناطق.

تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيًا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.