بنك بوبيان يشارك في منتدى التعلم والتطوير “رحلة إلى المؤسسة دائمة التعلم”

أكد مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي حرص البنك على تطبيق مفهوم Learning Organization Culture وغرس ثقافة التعلم المستمر واتخاذه منهجاً مميزاً للنجاح المؤسسي، مؤكداً نجاح هذا المنهج في صنع التميز ونشر التطوير بين جميع أفراد المؤسسة من خلال تبني أفضل الممارسات والعمل على التغيير وتعزيز التواصل بينهم اعتماداً على الأدوات والإمكانيات اللازمة لإحداث فارقاً ملحوظاً على مستوى تطوير وتحسين الأداء.

جاء ذلك خلال مشاركة الرومي في محاضرة وحلقة نقاشية في منتدى التعلم والتطوير “رحلة إلى المؤسسة دائمة التعلم” الذي نظمته مؤخراً شركة نفط الكويت تحت إشراف مدير مجموعة التدريب والتطوير وليد الربيعان، وبحضور كلاً من الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك عبدالله المحري ورئيس مجموعة البيانات في البنك عبدالله النصف، وأمين مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم د. عادل الحسينان.

وخلال المحاضرة ركز الرومي على أن مفهوم ” المؤسسة دائمة التعلم” بات ركناً أساسياً من الثقافة التنظيمية للمؤسسات كونه قائم على تعزيز مبدأ التعلم المستمر والتطوير والنمو الشخصي وخلق واكتساب المعرفة الجديدة على كافة المستويات بما يعزز شعور الثقة والرضا الوظيفي لخلق بيئة عمل استثنائية لدى الموظفين.

وأوضح أن المؤسسة دائمة التعلم – كما تناولها المحاضر ومدير مدرسة التعلم التنظيمي بمدرسة سلون للإدارة بيتر سيينج – تسير وفق مجموعة من السمات والأبعاد مثل الإتقان الشخصي والتعلم الجماعي والتفكير المنظم والرؤية المشتركة والنماذج الذهنية والتي من خلالها يمكن اكتساب أفكار جديدة، ومن ثم يتم نقل وتبادل هذه الأفكار إلى كل أقسام وإدارات المؤسسة وموظفيها بما يعزز تغيير السلوك التنظيمي، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قياس نتائج التغيير بصورة إيجابية ملموسة.

ونوه الرومي إلى حتمية التغيير نحو تطبيق نموذج “المؤسسة دائمة التعلم الجديدة” الذي من شأنه ضمان استمرارية التميز والالتزام بتطبيق أهم ركائزها وتبني خصائصها لاسيما وأن التطبيق الناجح لهذا النموذج لا يشترط حجم المؤسسة أو مجالها أو عدد موظفيها أو حتى قدراتها المالية، لكن الأمر يتطلب تقنية خاصة قائمة توفير مقومات التحفيز الوظيفي اللازم لتنمية وتطوير القدرات القيادية على المستوى الشخصي، والتي بدورها ستقوم بالمساعدة على تطوير قدرات فرق العمل ومن ثم منظمة العمل ككل.

Boubyan Business School

وحول تجربة بنك بوبيان في تطبيق نموذج المؤسسة دائمة التعلم أو التعلم المستمر، أضاف أن بوبيان انفرد بإطلاق مشروعاً رائداً وابتكاراياً كان له بصمة واضحة في هذا التوجه وهو Boubyan Business School الأول من نوعه على مستوى دولة الكويت والمنطقة، وهو بمثابة مظلة ينطوي تحتها العديد من التخصصات والأكاديميات التي تهتم بكل شريحة من الموظفين، حيث يضم خمس أكاديميات أساسية تختص الأولى بالتكنولوجيا والثانية بالتخصصات الفنية في العمل المصرفي في حين تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية والرابعة بإدارة الثروات والأخيرة بالقيادة والإدارة.

وأشار الرومي إلى أن فكرة Boubyan Business School كمنصة للتدريب ونقل الخبرات جاءت من منطلق الرغبة في تغيير المفهوم التقليدي لتدريب وتطوير موارد بوبيان البشرية من خلال اعتماد برامج تدريبية مكثفة عالية الكفاءة بالتعاون مع كبرى مؤسسات التدريب والتطوير العالمية، الأمر الذي يساعد على دعم استراتيجية البنك نحو رفع كفاءات قياداته وبناء القدرات الذاتية لموظفيه بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها العصر الحالي.

عبدالله المحري يتوسط الحضور وعلى يساره عبدالله النصف

شراكات تدريبية

وأوضح الرومي أن شراكات بوبيان التدريبية وتعاونه مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة عالمياً إنما يُجسد استراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بكوادره البشرية والاستثمار في رأس المال البشري يعتبر من أبرز ركائز النجاح التي يرتكز عليها مسار الشمول الوظيفي، مشيراً أن ما توفره منظومة بوبيان التدريبية من أكاديميات وبرامج ودورات تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة وفق معايير علمية ومنهجية بالتعاون مع أفضل الخبراء والمدربين لتلبية احتياجاتهم وتعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم القيادية.

وأضاف ” أدركنا تماماً أن إنشاء بيئة تعلم مستمر يأتي من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات وجامعات ومعاهد تدريبية على المستويين المحلي والدولي للتعرف على مختلف أنواع المعرفة وتبادل الخبرات المعنية بالمهارات المستقبلية والمتماشية مع متطلبات موظفينا في المرحلة القادمة لينعكس ذلك وبصورة رئيسية على نموذج قيادة التدريب والتطوير في بنك بوبيان وصياغته على نحو يتوافق مع استراتيجية العمل لتطوير القيادة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار فيما بين موظفي البنك، مؤكداً أن بنك بوبيان يزخر بخبرات وكفاءات بشرية مميزة على كافة الأصعدة كما يُسخر البنك كل الإمكانات اللازمة للتعلم والنمو والتطوير لكوادره البشرية “.

تعزيز النمو الداخلي وتحسين الأداء

وخلال مشاركته في الحلقة النقاشية، سلط الرومي الضوء على بيئة العمل الداخلية في بوبيان القائمة على تفعيل مبدأ “الباب المفتوح” أو بمعني آخر التواصل المباشر مع المدراء بما يساعد على الفهم الصحيح لشخصية كل موظف ومن ثم استخراج أفضل طاقاته ومهاراته لتوظيفها في الاتجاه العملي الصحيح بما يضمن النمو المتصاعد وتحسين الأداء داخلياً.

واستكمل” أن برنامج “فكرة” و “Lean Ambassador” هما نموذجين لمبادرات بوبيان لتعزيز الابتكار بين الموظفين، حيث يرتكز برنامج “فكرة” حول طرح فكرة ما ومن ثم اقتراح حلولاً مبتكرة لتطويرها وتطبيقها على أرض الواقع لتضاف لاحقاً إلى سلسلة خدمات بنك بوبيان المميزة.

أما برنامج Lean Ambassador عبارة عن مجموعة من المشاريع المُقدمة من قبل موظفي بوبيان، معتمدة على منهجية Lean لاتباع أساليب وممارسات ممنهجة من شأنها تغيير المفهوم التقليدي لتنظيم سير العمل وتحقيق نمو مستدام يُسهم في تطوير وتحسين انتاجيته ومطابقته لأعلى المواصفات بسهولة ويسر.