الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

التطبيقي: فتح باب التسجيل بخطة البعثات الطلابية للفائقين من حملة “الدبلوم” للعام 2025/2024

14 أكتوبر، 2024
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أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الاثنين عن فتح باب التسجيل في خطة البعثات الطلابية للعام 2025/2024 لخريجيها الفائقين في العام الدراسي 2024/2023 من حملة دبلوم الكليات والمعاهد وذلك اعتبارا من اليوم حتى 10 نوفمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت إدارة البعثات والعلاقات الثقافية بالهيئة في بيان صحفي أن التسجيل متاح لخريجي كليات ومعاهد الدراسات التكنولوجية في جميع التخصصات إضافة إلى خريجي كلية الدراسات التجارية في تخصصي القانون والحاسب الآلي وخريجي كلية العلوم الصحية بجميع تخصصاتها وخريجي كلية التمريض في تخصص دبلوم التمريض.

وأضافت أن التقديم يشمل أيضا خريجي المعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للاتصالات والملاحة في جميع تخصصاتهما إضافة إلى خريجي المعهد الإنشائي في تخصصات مساح أراضي ومراقب مباني ورسام هندسي.

المصدر
كونا
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14 أكتوبر، 2024
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