بوبيان يعلن استمرار حملة PRIME لعملاء حساب الشباب حتى نهاية أكتوبر

أعلن بنك بوبيان عن استمرار حملة PRIME لعملائه من الشباب الحاليين أو الجدد ومكافأتهم بأفضل الجوائز القيمة والتي تتضمن قسيمة سفر بقيمة 1500 د.ك كجائزة كبرى، وغيرها من الفعاليات والهدايا خلال فترة الحملة الممتدة إلى نهاية أكتوبر الحالي.

ويأتي إطلاق حملة PRIME في إطار الاهتمام الذي يوليه بنك بوبيان لعملائه من شريحة الشباب والحرص على تقديم أفضل المزايا لهم، حيث تُتيح الحملة لعملاء الشباب حاملي بطاقات PRIME مسبقة الدفع الرقمية أو البطاقة الفعلية أن يكونوا ضمن 31 رابح في ثلاثة سحوبات مختلفة خلال فترة الحملة.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم تعليقاً على ذلك “يستمر بوبيان بإطلاق العديد من المفاجآت والجوائز لمكافأة عملائه من حساب PRIME المُصمم خصيصاً بهوية ورؤية شبابية، وهو ما تهدف إليه استراتيجية بنك بوبيان تجاههم لتزويدهم بقيمة مضافة من خلال خدمات ومنتجات مصرفية تُلبي احتياجاتهم وتتماشى مع تعزيز نمط حياتهم العصرية ، كونهم يمثلون محوراً اساسياً ضمن كل ما يقدمه بوبيان.

وأوضح أن حملة PRIME التي اطلقها بوبيان خلال شهر أغسطس الماضي تلقى اهتماماً كبيراً من عملاء هذه الشريحة، وذلك من خلال ما نقدمه من مجموعة واسعة ومميزة من المزايا والجوائز التي تُلامس وبشكل كبير متطلباتهم واحتياجاتهم مضيفاً أن جميع العملاء من حاملي بطاقات PRIME مسبقة الدفع الرقمية أو البطاقة الفعلية مؤهلون للدخول في السحب بعد التسجيل في الحملة، ليحصلوا على فرص متنوعة للفوز.

واضاف المجحم “يمكننا القول أن حساب PRIME يُمثل لغة تفاهم متبادلة مع عملائنا الشباب، استطعنا من خلاله التواصل المباشر معهم بأنسب الطرق لفهم متطلبات تُلبي احتياجاتهم وهو ما مكنا من التميز في تصميم وابتكار سلسلة من الخدمات والحلول المصرفية الملائمة لهم، ونؤكد أننا مستمرون في التطوير لنُبرهن قدرتنا على مواكبة التوجهات العصرية الجديدة والمتغيرة بما يُثري تجربتهم بمزايا حصرية”.

جوائز الحملة

يذكر أن جوائز الحملة قد تنوعت لتشمل المعدات البحرية مثل بادل بورد وكاياك وذلك خلال السحب الأول في أغسطس الماضي، وأحدث الأجهزة الإلكترونية حيث شملت AirPods Max و Apple Vision وDJI Drone وذلك خلال سحب شهر سبتمبر الماضي.

بالإضافة لجوائز السحب الثالث والأخير المُقرر خلال هذا الشهر عبارة عن قسائم شرائية بقيمة 100 د.ك من بلومينغ ديلز وهارفي نيكلز وبوتيكات وذلك لمحبي الأزياء والموضة.

حساب مميز لشريحة مميزة

ويعد حساب PRIME بمثابة بنك داخل بنك، لأنه ورغم كونه ضمن أحد حسابات ومنتجات بنك بوبيان إلا انه مستقل بشكل كبير، يقوم على إدارته والإشراف عليه فريق كامل خاص من الشباب الكويتي وفي أعمار مقاربة لعملاء الحساب كونهم الأكثر قدرة على مخاطبتهم والتعامل معهم.

كما يتضمن الحساب تطبيقاً خاصاً يواكب متطلبات هذه الشريحة بالإضافة إلى تخصيص مجموعة مميزة من الخصومات والعروض من أفضل المحلات والعلامات التجارية التي تهم هذه الشريحة كالمطاعم والكافيهات و النوادي الرياضية إلى جانب محلات الأجهزة الإلكترونية ومحلات الازياء.