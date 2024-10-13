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“الصحة” تنظم حملة توعية بأمراض القلب وعوامل الخطورة تحت شعار “قلب صحي لمستقبل مشرق”

13 أكتوبر، 2024
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نظمت وزارة الصحة ممثلة في مركز صباح الأحمد لأمراض القلب اليوم الأحد حملة توعوية بأمراض القلب وعوامل الخطورة تحت شعار (قلب صحي لمستقبل مشرق) بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية.

وقال رئيس المؤتمر رئيس وحدة أمراض الدهون في مستشفى صباح الأحمد للقلب عضو جمعية القلب الكويتية أحمد الصراف في تصريح صحفي خلال الحملة إن فعالياتها تستمر على مدار الأسبوع للتوعية بخطورة ارتفاع نسبة السكر في الدم والسمنة وضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

وأضاف الصراف أنه تم في موازاة الحملة عقد مؤتمر دولي ليوم واحد يتناول أمراض القلب وتصلب الشرايين وطرق الوقاية منها وتوعية المجتمع حولها وخطورة الإصابة بها إذ تعد من المسببات الرئيسية للوفاة في العالم لافتا إلى أن الإحصائيات في الكويت تشير إلى وفاة ما يقارب أربعة آلاف شخص سنويا نتيجة هذه الأمراض.

وذكر أن 50 بالمئة من الكويتيين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم في وقت تحتل الكويت المرتبة الأولى عربيا لناحية ارتفاع معدلات السمنة وزيادة الوزن فيما تصل معدلات الزيادة في الوزن إلى 75 في المئة من إجمالي عدد السكان.

وبين أن الحملة تشتمل على العديد من الفعاليات التوعية في مجمع الأفنيوز لتعريف الجمهور بأهمية إجراء الفحوصات والوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

المصدر
كونا
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13 أكتوبر، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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