وزارة الصحة تؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية منعا لإثارة الذعر

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حفاظا على دقة وصحة المعلومة الموجهة لكافة شرائح المجتمع ومنعا لإثارة الذعر والقلق.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أنها قامت بإجراء تحقيق حول أحد المستندات المتداولة والرسالة المنتشرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص بعض الاستعدادات المتعلقة بخطة طوارئ الوزارة.

وقالت إنها قامت بالعديد من الإجراءات الروتينية المتعارف عليها في النظم الصحية في إطار الاستعدادات الدورية على مدار السنة والتي تجريها للتأكد من جاهزية خطة الطوارىء.

وأشارت إلى تواصلها المستمر مع المواطنين لاطلاعهم على أي مستجدات فى الشأن الصحي في حال دعت الحاجة لذلك.