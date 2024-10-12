وزارة الصحة

وزارة الصحة تؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية منعا لإثارة الذعر

12 أكتوبر، 2024
0 36 أقل من دقيقة

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حفاظا على دقة وصحة المعلومة الموجهة لكافة شرائح المجتمع ومنعا لإثارة الذعر والقلق.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أنها قامت بإجراء تحقيق حول أحد المستندات المتداولة والرسالة المنتشرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص بعض الاستعدادات المتعلقة بخطة طوارئ الوزارة.

وقالت إنها قامت بالعديد من الإجراءات الروتينية المتعارف عليها في النظم الصحية في إطار الاستعدادات الدورية على مدار السنة والتي تجريها للتأكد من جاهزية خطة الطوارىء.

وأشارت إلى تواصلها المستمر مع المواطنين لاطلاعهم على أي مستجدات فى الشأن الصحي في حال دعت الحاجة لذلك.

المصدر
كونا
الوسوم
12 أكتوبر، 2024
0 36 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الصحة يؤكد أهمية المشاركة بالاجتماعين الوزاريين الخليجيين بقطر

10 أكتوبر، 2024

مكافحة السرطان: 10% من السرطانات في الكويت وراثية وهي متوافقة مع النسبة العالمية

5 أكتوبر، 2024

وزارة الصحة: غير صحيح ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي عن “خطة طوارئ صحية”

4 أكتوبر، 2024

وزارة الصحة تبحث مع وفد هيئة تنمية الصادرات السعودية تعزيز التعاون الصحي المشترك

3 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى