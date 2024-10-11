وزير الداخلية يتفقد السجن المركزي للاطلاع على سير العمل ونتائج “مبادرة ساندهم”

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الجمعة جولة تفقدية في السجن المركزي بمرافقة مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح للاطلاع على سير العمل ونتائج مبادرة “ساندهم” بمشروعاتها التأهيلية والإنشائية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها المبادرة أطلقت بمشاركة وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الانسان وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية وأن وزير الداخلية اطلع على سير العمل داخل السجن المركزي وتفقد مشاغل السجن المركزي وقاعة السجن العمومي (2) ومدرسة مركز الحساوي (فصول وزارة الاوقاف ووزارة التربية) ومشاغل وقاعات وورش سجن النساء وبيت الخلوة الشرعية (بيت العائلة).

وأضاف البيان أن وزير الداخلية أشاد بنتائج “مبادرة ساندهم” بمشروعاتها التأهيلية والانشائية مؤكدا دعمه الكامل للمبادرة وجميع أنشطتها ومشاريعها وجميع المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز حقوق الانسان وكفالة الحقوق المدنية والسياسية بما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات الكويتية.

وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار دعم وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية بهدف تحسين أوضاعهم وتمكينهم من الاندماج الفعال في المجتمعز وبين أنها أيضا جزء من خطط وزارة الداخلية المستمرة للشراكة الاستراتيجية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية لتطوير المؤسسات الإصلاحية وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء بما يضمن إعادة تأهيلهم وفقا لأفضل المعايير.

وأكد الشيخ فهد اليوسف أن المؤسسات الإصلاحية في دولة الكويت شهدت نقلة نوعية من حيث المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية وأن السجون الكويتية تعتبر نموذجا في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية.

وأعرب في ختام الجولة عن اعتزازه برجال الأمن كل في موقعه مثمنا الجهود التي يبذلونها في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وشارك في الجولة وزارات والتربية والأوقاف وجامعة الكويت واتحاد الجمعيات الخيرية.

وكان استقبال وزير الداخلية لدى وصوله الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالوكالة في وزارة الداخلية العميد ركن فهد العبيد وقيادات وضباط القطاع.