وزير الصحة يؤكد أهمية المشاركة بالاجتماعين الوزاريين الخليجيين بقطر

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس أهمية المشاركة بالاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع ال87 لمجلس وزراء الصحة بدول المجلس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الوزير العوضي إن الاجتماعين ناقشا الموضوعات المدرجة على جدولي الأعمال والتي تهتم بالتعاون الخليجي المشترك في مجالات الصحة كما تساهم في دعم المسيرة المباركة للمجلس لتحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون في هذا الشأن.

وأضاف العوضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب رئاسته وفد دولة الكويت في الاجتماعين أن “هذه الاجتماعات تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولنا لا سيما أن التحديات الصحية التي تواجهنا اليوم تتطلب منا تضافر الجهود وتبادل المعرفة والخبرات” مؤكدا “أننا في دولة الكويت نؤمن بقوة بأن التعاون هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات لتحقيق أهدافنا الصحية المشتركة”.

وأعرب العوضي عن شكره وتقديره لدولة قطر لاستضافتها الاجتماعين وعلى حسن الاستقبال والتنظيم كما تقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لجهودها في تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك.

كما رحب بالوفود الخليجية في الاجتماع المقبل ال11 للجنة وزراء الصحة والاجتماعات الاخرى المقبلة في دولة الكويت في شهر أكتوبر من العام المقبل واستكمال تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك لا سيما في القضايا الصحية.