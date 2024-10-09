الأمم المتحدة تحذر من أن غارات الاحتلال على لبنان تستهدف بازدياد البنى المدنية الحيوية

الأمم المتحدة تحذر من أن غارات الاحتلال على لبنان تستهدف بازدياد البنى المدنية الحيوية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الأربعاء بأن غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان استهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية في البلاد محذرا من تدهور الأزمة الإنسانية هناك بمعدل ينذر بالخطر.

وذكر الاوتشا في آخر تحديث له أن غارات الاحتلال لم تشتد فحسب بل امتدت أيضا إلى مناطق لم تتأثر سابقا منبها إلى أن القصف المستمر يزيد من معاناة السكان الضعفاء.

وأوضح أنه في يوم واحد وهو 6 أكتوبر الحالي ضربت أكثر من 30 غارة جوية الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق المحيطة بها مما أدى إلى تخويف السكان وإجبار المزيد على النزوح من المناطق المكتظة بالسكان بما في ذلك مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.

وأعلن المكتب أنه – بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية – قتل أكثر من 2083 شخصا وأصيب 9869 آخرون منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى السابع أكتوبر 2024.

وأشار إلى ارتفاع أرقام النزوح حيث لجأ 180700 شخص إلى 978 مأوى 775 منها بالفعل بكامل طاقتها (80 في المئة من الملاجئ المتاحة).

وحث المكتب الأممي جميع الأطراف على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني كأولوية قصوى بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.