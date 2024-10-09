الإعصار ميلتون

سفارة الكويت في واشنطن تهيب بالكويتيين بجنوب الولايات المتحدة الحذر من الإعصار “ميلتون”

9 أكتوبر، 2024
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دعت سفارة الكويت في واشنطن اليوم الأربعاء المواطنين الكويتيين في جنوب الولايات المتحدة إلى أحذ الحذر والحيطة واتباع توجيهات السلطات المحلية للتعامل مع الإعصار الاستوائي “ميلتون” الذي سيصل هذه الليلة إلى سواحل ولاية فلوريدا.

وذكرت السفارة في بيان لها أنه “في الوقت الذي تتمنى فيه السفارة للجميع السلامة فإنها تؤكد على ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية للتعامل مع العاصفة الاستوائية ميلتون”.

واضاف البيان أن سفارة دولة الكويت ومكاتبها الملحقة في الولايات المتحدة تواصلت مع المواطنين القاطنين في المناطق المتأثرة جراء الاعصار “ميلتون” وأكدت عليهم ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية ومتابعة توجيهات الجهات المختصة في ولاية فلوريدا.

ودعت السفارة المواطنين للتواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة وذلك على هواتف الطوارئ التالية:

  • السفارة في واشنطن: 0012022620758
  • القنصلية العامة في لوس انجلوس: 0013102793644
  • القنصلية في نيويورك: 0019172426688
  • المكتب الثقافي في واشنطن: 0012023642106
  • المكتب الصحي في واشنطن: 0012023202415
المصدر
كونا
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9 أكتوبر، 2024
0 45 دقيقة واحدة

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