سمو أمير البلاد يبعث برسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات تسلمها نائبه من سفير الكويت في أبوظبي

سمو أمير البلاد يبعث برسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات تسلمها نائبه من سفير الكويت في أبوظبي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة خطية إلى أخيه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء الامارات (وام) إن الرسالة تسلمها نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال استقباله في قصر الوطن في أبو ظبي اليوم الأربعاء سفير الكويت في أبوظبي جمال الغنيم.

وأضافت أن السفير الغنيم نقل إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء فيما حمله الشيخ منصور بن زايد تحيات رئيس دولة الامارات إلى سمو أمير البلاد وتمنياته للكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

وقالت إن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشارت إلى أن اللقاء حضره مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الإماراتية الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ديوان الرئاسة.