ملك البحرين يشيد بالدور الريادي لسمو أمير البلاد في تطوير العلاقات البحرينية الكويتية

أشاد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تطوير العلاقات البحرينية – الكويتية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر (الصخير) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمناسبة زيارته الرسمية لمملكة البحرين الشقيقة.

ورحب ملك البحرين بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي وكلفه بنقل تحياته وتمنياته لأخيه صاحب السمو أمير البلاد بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التطور والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والتي تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المشترك على دعمها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

وأكد أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في مملكة البحرين ودولة الكويت لا سيما في الظروف الحالية والتحديات التي تواجه المنطقة بما يعزز ويدعم علاقاتهما الأخوية ويخدم مصالحهما المتبادلة.

ومن جهته نقل الشيخ فهد اليوسف إلى ملك البحرين تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء تحت قيادته الحكيمة.

كما أعرب عن شكره وتقديره لملك البحرين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مؤكدا اعتزازه بجهود الملك في ترسيخ علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين البلدين.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي قد وصل إلى البحرين في وقت سابق اليوم الأربعاء في زيارة رسمية حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي وزير داخلية البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وكبار المسؤولين بالمملكة.