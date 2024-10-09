سمو ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المنتخب

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي.

هذا وقد هنأه سموه حفظه الله بهذه المناسبة متمنيا له دوام التوفيق والنجاح لخدمة الحركة الرياضية الآسيوية والارتقاء بخدمة جميع الرياضيين في كافة الدول الآسيوية.

وقد عبر رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد حفظه الله على دعمهما للمجلس الأولمبي الآسيوي والحركة الرياضية الآسيوية.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد ذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل نواف الصباح وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر جابر الصباح ومدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين علي المسلم ونائب مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي فينود تيواري.