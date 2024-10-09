وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي

وزير الأوقاف: الكويت تسعى إلى المحافظة على المبادئ الإسلامية وخدمة القرآن الكريم

9 أكتوبر، 2024
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أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الأربعاء أن الكويت تسعى إلى المحافظة على القيم الإسلامية من خلال ترسيخ المبادئ الاسلامية وخدمة القرآن الكريم.

جاء ذلك في تصريح للوزير الوسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب زيارة تفقدية لمبنى دار القرآن الكريم في منطقة سعد العبدالله الذي سيتم افتتاحه قريبا.

وقال ان الوزارة حققت انجازا بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لمشروع يهم دولة الكويت ومن يقيم عليها وهو دار تحفيظ القرآن لترسيخ المبادئ الاسلامية وخدمة كتاب الله.

وأشاد بالكوادر الوطنية المشرفة على انجاز هذا المشروع مؤكدا ضرورة إظهار الجانب المشرق لموظفي الوزارة لإنجازهم مثل هذه المشاريع وقدرتهم على حمل مثل هذه المسؤولية.

وأشار إلى أن المتبرعين في الكويت يساهمون بشكل كبير لفعل الخير ولخدمة هذه المشاريع التي تهم الجميع لتربية نشء صالح.

المصدر
كونا
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9 أكتوبر، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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