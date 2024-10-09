وزارة التربية

وزارة التربية تضيف خدمات جديدة على تطبيقها الإلكتروني الرسمي

9 أكتوبر، 2024
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أعلنت وزارة التربية اليوم الأربعاء إضافة خدمات جديدة على تطبيقها الإلكتروني الرسمي المصمم للهواتف والأجهزة اللوحية الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي (اكس) انه تم إضافة خدمة “استشير” للخدمات النفسية والاجتماعية والمكتبة الإلكترونية للطالب والمعلم وخدمة النقل المرحلي للطالب علاوة على خدمة تقارير المسؤول لحركة الحضور والانصراف للموظفين.

وأوضحت أنه تم أيضا إضافة خدمات (قراراتي والوثائق والمستندات وإصدار هوية موظف) على التطبيق الإلكتروني الرسمي الذي يعمل على النظامين (آي أو إس) و (آندرويد).

المصدر
كونا
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9 أكتوبر، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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