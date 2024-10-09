بنك بوبيان يُنظم مسابقة Boubyan Hunt لزيادة التفاعل بين موظفيه

نظم بنك بوبيان فعّالية Boubyan Hunt للموظفين، والتي شهدت مشاركة مميزة من قبل موظفيه من مختلف الإدارات، وذلك في إطار تعزيز ثقافة التفاعل والتواصل المستمرين مع موارده البشرية وخلق المزيد من الأجواء الاجتماعية بينهم.

وبهذه المناسبة قالت شريك أول الموارد البشرية في بنك بوبيان، عهد بوحمد: “تأتي فعالية Boubyan Hunt في إطار استراتيجية بنك بوبيان التي تهدف إلى تعزيز مهارات التفاعل وروح العمل الجماعي فيما بين الموظفين، وهي إحدى مهام مجموعة الموارد البشرية والتي تؤثر بدورها بصورة إيجابية على أسلوب العمل، مما يُسهم في تحسين الحالة النفسية للموظف والخروج عن الروتين اليومي للعمل.”

وأضافت أن فعالية Boubyan Hunt ترجمت المعنى الحقيقي للمشاركة الجماعية وروح الفريق الواحد وهو أهم ما يميز كوادر بنك بوبيان البشرية، حيث إن المشاركة في الفعّالية لم تكن فردية، بل كانت قائمة على تشكيل عدد من الفرق يستهدف كل منها حل سلسلة من التحديات المحفزة للوصول في نهاية المطاف إلى مكان الجائزة، موضحة أن الفعّالية تخللها أجواء تنافسية خلقت ديناميكية ممتازة لكيفية إدارة عمل الفريق بصورة جماعية.

فريق الموارد البشرية في بنك بوبيان

وأشارت بوحمد إلى أن الفعّالية ساعدت على إيصال مفهوم قيمة العمل الجماعي وتعزيز الأداء والإنتاجية إلى الموظفين بصورة غير مباشرة وعبر تجربة عملية ترفيهية، فالعمل الجماعي والتواصل بين الموظفين مؤشر هام يؤثر إيجابياً على الأداء ويُسهم في خلق مناخ تحفيزي لديهم مما يعزز ولاءهم للمؤسسة، مؤكدة أن بوبيان دائماً ما يحرص على منح كوادره البشرية مساحة أكبر من الإبداع والابتكار ووضع أساسيات نشر ثقافة العمل والفريق الواحد.

من جانبه قال شريك الموارد البشرية في بنك بوبيان، عبدالله الفارس: “تميزت فعّاليةBoubyan Hunt بكونها فرصة استطاعت من خلالها الكوادر البشرية لبنك بوبيان التدرب على العمل الجماعي بروح الفريق عبر توظيف مهارات التواصل والتنسيق بصورة عملية وفي إطار ترفيهي تميز بأجواء رائعة، مما كان له أثر واضح في إكسابهم ممارسات جديدة وأكثر فاعلية للعمل الجماعي. وذلك ما تمت ملاحظته منذ بدء المسابقة وحتى نهايتها من خلال كيفية قيام الموظفين بتوزيع المهام والأدوار على أعضاء الفريق الواحد ومن ثمّ تبادل الأفكار وتقديم الحلول والتنسيق فيما بينهم بصورة احترافية، الأمر الذي انعكس على علاقاتهم في بيئة العمل عبر تعزيز مستوى التفاهم بينهم وتقليل حدة التوتر خلال أوقات العمل.

واختتم موضحاً: “نحرص في بنك بوبيان على تشجيع الموظفين لكي يمتد التواصل فيما بينهم وبين أعضاء الفريق ليتجاوز ساعات العمل الرسمية، حيث إن اقتصار التواصل على أوقات العمل فحسب قد يُعرقل آليه التواصل نسبياً بينهم. لذا، يتوجب من وقتٍ لآخر الابتعاد عن نمط العمل اليومي وتنظيم نشاط جماعي خارج أوقات العمل لتجديد طاقاتهم ونشاطهم وتحفيز وتوظيف مهاراتهم للتغلب على التحديات ومساعدتهم على ابتكار طرق جديدة تُساعدهم على تحقيق أهدافهم، وكل هذا لخلق بيئة عمل أكثر إيجابية.