“زين” الشريك الرسمي لبطولة كأس الخليج العربي للنسخة الثانية على التوالي

تستعد الكويت لحدثٍ رياضيٍ تاريخي حيث تستضيف النسخة الـ 26 من كأس الخليج العربي في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025، وهي المرة الخامسة التي ستحتضن فيها ملاعبها منافسات هذه البطولة، وإذ ترحب مجموعة زين بالأشقاء والوفود الخليجية في هذا الحدث الأبرز في المنطقة، فإنها تعلن عن كونها الشريك الرسمي لمنافسات البطولة التي ستأتي تحت عنوان “خليجي زين 26”.

وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية والرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه الشراكة مع البطولة الأهم على مستوى الخليج تأتي في إطار التزامها وحرصها على دعم الفعاليات والمُسابقات الرياضية الكُبرى بما يُسهم في تعزيز مكانة الكويت الرياضية على المستوى الإقليمي.

وأكدت زين أن بطولة كأس الخليج التي انطلقت لأول مرة في العام 1970 رسّخت مكانتها ضمن صدارة أبرز الأحداث الرياضية على مستوى المنطقة، مبينة أن الشعار الذي ستنطلق تحته فعاليات البطولة في هذه النسخة “المُستقبل خليجي” يعكس الوحدة والترابط بين شعوب دول الخليج العربي.

وجاء إعلان مجموعة زين عن الشراكة مع منافسات بطولة “خليجي زين 26” على هامش العرض المرئي الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية وحضور معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري، والأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله، ومدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المُشترك لدول مجلس التعاون الخليجي الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الإعلام د. ناصر المحيسن، والشيخ أحمد اليوسف السعود المحمد الصباح، وعدد من مسؤولي الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

خلال الحفل، قام معالي الوزير بتقديم العرض المرئي لشرح الاستعدادات الخاصة ببطولة “خليجي زين 26″، بالإضافة إلى عرض الهوية البصرية للبطولة وتفاصيل تصميم الشعار، ثم تم بعدها توقيع الشراكة الرسمية بين زين واتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وبيّنت زين أن بطولة كأس الخليج تحتل مكانة خاصة في قلوب عُشّاق وجماهير كرة القدم في دول مجلس التعاون، ودائماً ما تُصنّف بأنها البطولة الأقرب إلى قلب المُشجع الكويتي، خصوصاً وأن الكويت تُوّجت بأول كأس خليجية من البطولة في العام 1970، كما أن منتخب “الأزرق” هو الأكثر تتويجاً بلقب هذه البطولة.

وكشفت زين أنها ستُسخّر مواردها وقدراتها الوطنية للمساهمة في إخراج نسخة مميزة من هذه البطولة الإقليمية الكبرى، معبرة عن فخرها واعتزازها بمبادرة توقيع الشراكة مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

بدر الخرافي وجاسم الرميحي يوقّعان الشراكة بين زين واتحاد كأس الخليج العربي

وأوضحت المجموعة أنها مُستعدة بسلسلة من الفعاليات والمفاجآت التي ستطلقها على هامش البطولة الخليجية، إذ تأمل أن تخرج الجماهير العاشقة لكرة القدم بأجمل الذكريات، وفي هذا الإطار ستقوم زين بالتفاعل مع الجماهير عبر عدد من الفعاليات المميزة التي ستنظمها خصيصاً لهذا الحدث الكروي الإقليمي، مثل المناطق المخصصة للجماهير، والمسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع الهدايا التذكارية، وغيرها.

الجدير بالذكر أن تصميم شعار “خليجي زين 26” جاء من مُكوّنات مُختلفة من دول الخليج العربي، حيث تم استخدامها بشكلٍ تجريدي، إذ يحتوي هذا الشعار على عناصر مثل الكثبان الرملية، شراع البوم الكويتي، الجمل، سعف النخيل، حرف الألف الذي يرمز للغة العربية، جناح الصقر، والعقال، وهي العناصر التي تُشكّل معاً شكل كأس الخليج العربي، وتم استخدام اللون الأزرق الذي يمثل ألوان منتخب الكويت الوطني.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: “نحن سُعداء للغاية بالمشاركة في منافسات كأس الخليج العربي التي تستضيفها دولة الكويت للمرة الخامسة في تاريخها، فهذا العرس الخليجي دائماً ما ينتظره كل عشّاق كرة القدم في دول الخليج”.

وأضح الخرافي بقوله: “نتطلّع في زين للمُساهمة بفاعلية في إنجاح منافسات البطولة وإظهارها بالصورة التي تليق بمكانة دولة الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه.”

وتابع الخرافي قائلاً: “تأتي مشاركة زين في هذه البطولة لتؤكد دعمها المتواصل للحركة الرياضية، سواء كانت على المستوى المحلّي أو على المستوى الإقليمي، فالمجموعة لديها إستراتيجية واضحة ومعلنة نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة ومسؤوليتها الاجتماعية، بما يعزز من مكانتها الإقليمية كمزوّد اتصالات رقمي شامل”.

وأعرب الخرافي عن أمله بأن تخرج البطولة بأجمل صورة، والتي سيزيّنها بكل تأكيد المشاركة الجماهيرية الواسعة، سواء في الملاعب أو عبر الشاشات والمنصات الرقمية، مبيناً أن هذه المنافسات دائماً ما تجلب معها المتعة والبهجة للجماهير الخليجية.

وأعرب جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم عن تقديره وتثمينه للشراكة مع زين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستُعزز من فرص نجاح البطولة ذات الاهتمام الجماهيري الكبير في المنطقة، وهو ما يلتقي مع الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لأكبر وأهم بطولاته على الإطلاق.

المطيري والخرافي والرميحي خلال الحفل

وأضاف بقوله: “ينظر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لهذه الرعاية بأنها شراكة رائدة مع واحدة من كبريات شركات الاتصالات، حيث يتوقع النجاح الكبير لهذه البطولة كما كان حاضراً في النسخة السابقة بـ “خليجي زين 25” في البصرة مع مجموعة زين كراعٍ رسمي لها، وذلك لما لها من تاريخ حافل في رعاية البطولات الكبرى، لتكون “خليجي زين 26″ استمراراً للتعاون المثمر والطموح المتجدد من النجاح المرتقب بين الطرفين.”

وقال أدولفو بارا، نائب الرئيس والمدير الإداري للأحداث الرياضية في الوكالة التجارية IMG بقوله: “إن دعم زين المستمر لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يُعزز من قيمة بطولة كأس الخليج إقليمياً ويرتقي بها إلى المستوى العالمي، لا سيما ونحن نتطلع سوياً للبناء على النجاح غير المسبوق لنسخة 2023 (خليجي زين 25) التي أقيمت في محافظة البصرة بالعراق.”

وأكد بقوله: “يسعدني تجديد عقد الرعاية مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، لنقدم معاً مفهوماً جديداً للشراكة والرعاية الرئيسية للبطولات الرياضية، لاسيما كرة القدم، ومع بطولة مهمة لها عراقتها التاريخية واهتماماتها الجماهيرية المتطلعة دوماً لمزيدٍ من النجاحات على كافة الأصعدة.”

لدى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم شراكة طويلة الأمد مع الوكالة التجارية IMG لتكون الشريك التجاري الحصري حتى العام 2031، والتي تقوم بموجبها بتسويق الحقوق الإعلامية واتفاقيات الرعايات لبطولة كأس الخليج العربي، وقد نتج عن هذه الشراكة نجاحات عديدة للبطولة، منها الوصول لعدة اتفاقيات شراكات تجارية جديدة للنسخة السابقة مع علامات تجارية عالمية كبيرة وشركات إقليمية رائدة.

وتلتزم زين بدورها الوطني والإقليمي كشركة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساندتها للمنافسات الرياضية الكبرى، فهدفها دائماً المُساهمة في تنمية قطاعي الشباب والرياضة، اللذان يُمثّلان ركناً أساسياً في المجتمع.

وتقوم الشركة بترجمة هذا النهج إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، ومنها الدوري المحلّي (دوري زين) الذي يُعتبر أكبر مسابقة رياضية على مستوى الكويت، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لتُعزز من الدور الريادي الذي تلعبه زين في القطاع الرياضي.

وهذه هي المرة الثانية التي تُقام فيها البطولة تحت اسم “خليجي زين”، وذلك امتداداً للنسخة السابقة (خليجي زين 25) التي أقيمت في محافظة البصرة بجمهورية العراق في العام 2022-23، والتي احتفلت فيها البطولة بيوبيلها الفضي، وشهدت تجاوباً جماهيرياً مميزاً، وحاز منتخب العراق لكرة القدم على لقب البطولة.

يُذكر أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم تُقام مرة كل عامين، وتستضيفها إحدى الدول الأعضاء في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: الكويت، البحرين، العراق، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات، واليمن، وتُقام منافساتها في الكويت هذا الموسم على أرض استاد جابر الأحمد الدولي واستاد جابر المبارك.