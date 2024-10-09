سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير بارك تشونغ سوك سفيرا لجمهورية كوريا

سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد سفراء كوريا والتشيك واسبانيا والصومال وفرنسا وبوركينا فاسو

9 أكتوبر، 2024
0 38 دقيقة واحدة

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير بارك تشونغ سوك سفيرا لجمهورية كوريا والسفير يواري خميل سفيرا لجمهورية التشيك والسفير مانويل إرنانديث غمايو سفيرا لمملكة اسبانيا والسفير الدكتور عبدالله محمد شيخ عبدالله سفيرا لجمهورية الصومال الفيدرالية والسفير أوليفير غوفين سفيرا للجمهورية الفرنسية والسفير حسن تامبورا سفيرا لبوركينا فاسو وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير يواري خميل سفيرا لجمهورية التشيك
سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير مانويل إرنانديث غمايو سفيرا لمملكة اسبانيا
سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير الدكتور عبدالله محمد شيخ عبدالله سفيرا لجمهورية الصومال الفيدرالية
سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير أوليفير غوفين سفيرا للجمهورية الفرنسية
سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير حسن تامبورا سفيرا لبوركينا فاسو
المصدر
كونا
الوسوم
9 أكتوبر، 2024
0 38 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الداخلية: أحد المواطنين غادر المطار بعد رفضه إجراء البصمة البيومترية لدخول البلاد

9 أكتوبر، 2024

فرق الإطفاء تسيطر على حريق سرداب في منطقة العارضية الصناعية

8 أكتوبر، 2024

الخطوط الجوية الكويتية تعيد جدولة رحلتيها ku516-ku515 من وإلى طهران يوم غد الأربعاء

8 أكتوبر، 2024

“المواصلات” تدعو المشتركين إلى سداد مستحقات الخدمة الهاتفية تجنبا للقطع المبرمج اعتبارا من نوفمبر المقبل

8 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى