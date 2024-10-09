سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد سفراء كوريا والتشيك واسبانيا والصومال وفرنسا وبوركينا فاسو

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير بارك تشونغ سوك سفيرا لجمهورية كوريا والسفير يواري خميل سفيرا لجمهورية التشيك والسفير مانويل إرنانديث غمايو سفيرا لمملكة اسبانيا والسفير الدكتور عبدالله محمد شيخ عبدالله سفيرا لجمهورية الصومال الفيدرالية والسفير أوليفير غوفين سفيرا للجمهورية الفرنسية والسفير حسن تامبورا سفيرا لبوركينا فاسو وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير يواري خميل سفيرا لجمهورية التشيك سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير مانويل إرنانديث غمايو سفيرا لمملكة اسبانيا سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير الدكتور عبدالله محمد شيخ عبدالله سفيرا لجمهورية الصومال الفيدرالية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير أوليفير غوفين سفيرا للجمهورية الفرنسية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق إعتماد السفير حسن تامبورا سفيرا لبوركينا فاسو