مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع والجمعية الكويتية لدعم المخترعين يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المخترع الكويتي

وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار، تندرج تحت مظلتها عدة مشاريع، تركّز في مجملها على نشر ثقافة وتطوير الاختراعات.

ووقع المذكرة من جانب مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع مديره العام السيد ندا الديحاني، فيما وقعتها من جانب الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار رئيسة الجمعية الدكتورة فاطمة الثلاب.

وقال الديحاني، في تصريح صحافي اليوم عقب التوقيع، إن الاتفاقية تعتبر مهمة بالنسبة للمركز وترجمة لأحد أهم خطواته في دعم الشركاء الاستراتيجيين، وبينهم جمعيات النفع العام ممثلة اليوم بالجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار.

وأضاف أن “واجبنا في المركز بتقويم الشركاء الاستراتيجيين ومنهم جمعيات النفع العام ودعمهم، وجعلهم يمضون قدما إلى الأمام، خصوصاً أن الاستمرارية والاستدامة تحديان كبيران جداً لتلك الجمعيات، لذا يقوم المركز بدوره في هذا الشأن على أكمل وجه وبما يتناسب مع اللوائح والسياسيات الخاصة به.

مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني ورئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الدكتورة فاطمة الثلاب خلال توقيع الاتفاقية

وأضاف أن باكورة هذه المذكرة تتمثل بتنظيم ورشتي عمل مع توقيع الاتفاقية تعنيان بالفئة المستهدفة:

دورة (مصباحي ذو الطاقة الشمسية)

دورة (انا اصنع جهاز ألعاب الفيديو الخاص بي)

من جانبها أعربت الدكتورة الثلاب عن “تفاؤل الجمعية بتوقيع المذكرة مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونعتبرها خطوة تؤسس لمسار واعد للمخترعين”.

وقالت الثلاب إن هذه الخطوة تنسجم مع أهداف الجمعية في دعم المبادرات الابتكارية الوطنية ونشر ثقافة الابتكار ونشر ثقافة الاختراع، ومع دور المركز في تبني الكوادر الوطنية وفتح أبواب جديدة أمام المخترعين والمبتكرين الكويتيين.

ولفتت إلى أن الجمعية تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى تذليل العقبات أمام المخترعين والمبتكرين ومساندتهم ودعمهم وتحفيز المهارات والمواهب لدى الشباب ونؤكد حرصنا على ترجمتها على أرض الواقع بما يحقق الأهداف المرجوة منها والتي تصب في مصلحة الوطن.