“بيتك” يقدم خدمات متنوعة ضمن “بيتك كونسيرج”

قالت نائب المدير العام للمنتجات في بيت التمويل الكويتي “بيتك” نهال المسلّم، ان “بيتك” يقدم خدمات متنوعة تندرج تحت خدمة “بيتك كونسيرج” للعملاء، وذلك ضمن جهود تقديم أفضل الخدمات للعملاء ضمن اعلى معايير الجودة والتميز.

وأوضحت المسلم أن خدمة “بيتك كونسيرج” تعتبر بمثابة المساعد الشخصي والتي توفر أعلى مستويات الخدمة وذلك لتسهيل معاملات واحتياجات العملاء ومتطلباتهم الشخصية والأسرية في كل مكان وعلى مدار الساعة وذلك بالتعاون مع شركة Q’GO.

وأضافت المسلم بأن المستفيدين من هذه الخدمة هم جميع عملاء الرواد بالإضافة إلى عملاء التميز حاملي البطاقات الائتمانية التالية:

Visa Signature

World MasterCard

Visa Diamond Charge

Diamond Tayseer.

وذكرت المسلم بان الخدمة تمنح العملاء من الشرائح المذكورة الاستفادة من الخدمات المتنوعة وهي خدمات المساعد الشخصي المهتم والمتابع لأمور العميل اليومية، وهو عبارة عن سكرتير خاص يهتم بكل ما يتطلب إنجازه لعملائنا، فالخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها من قبل “بيتك كونسيرج”هي الخدمات الحكومية مثل تجديد البطاقات المدنية وجواز السفر ورخصة القيادة والتقديم على طلبات الفيزا، بالاضافة إلى خدمات الليموزين وخدمات المساعدة على الطريق والمندوب وخدمات التخليص الجمركي لأصحاب المشاريع وخدمة توصيل الحقائب والأمتعة من المطار الى المنزل وخدمة الفحص الطبي للعمالة المنزلية.

وقالت المسلم بأن خدمة “بيتك كونسيرج” تأتي ضمن إطار استراتيجية “بيتك” القائمة على خدمة العملاء بأفضل شكل ممكن، وتقديم المزايا والتسهيلات التي تحقق لهم الرضا وتعزز علاقات التعاون والولاء بينهم وبين “بيتك” من خلال وضع العميل دائماً في مقدمة الاهتمامات وإعطائه الأولوية في أن يكون مميزاً وفخوراً بالتعامل مع “بيتك”.