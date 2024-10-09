رعاية 6 متسابقين رياضياً وصحياً وغذائياً لخوض منافسات ماراثون بنك الخليج

أعلن بنك الخليج عن 6 فائزين في مسابقة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم رعايتهم وتأهيلهم لخوض منافسات ماراثون بنك الخليج، وتحقيق أهدافهم وأحلامهم في الماراثون الوحيد في الكويت المصنف عالمياً.

وفي إطار شراكته المتواصلة مع شركة SUFFIX لتنظيم الفعاليات الرياضية وبرعاية كل من شركة على عبد الوهاب المطوع ومركز دسك للعلاج الطبيعي وشركة BASIC للوجبات الصحية سيتم رعاية المتسابقين الستة وإعداداهم رياضياً وبديناً وغذائياً، من خلال كورس مكثف على مدى 6 أسابيع تحدت إشراف المدرب محمد الهذال.

وتمثل تلك المبادرة دعوة لتغير النهج وأسلوب الحياة، لتكون ممارسة الرياضة والاهتمام بصحة الجسم رياضياً وغذائياً عادة وجزء أساسي من الحياة اليومية في مواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السكر والسمنة والقلب التي باتت تمثل خطر على المجتمع، ما يستدعي المزيد من التركيز على ممارسة الرياضة وتغير نمط الحياة.

ويجمع الماراثون الآلاف من الرياضيين وعشاق رياضة الجري من الكويت وخارجها سنوياً في يومي رياضي من طراز رفيع، وفي أجواء كرنفاليه رائعة وفي مسار مميز، حيث يمر المتسابقون بأبرز معالم العاصمة، وفي مقدمتها أبراج الكويت ومركز جابر الأحمد الثقافي، والمسجد الكبير، وسوق المباركية، ومبني بنك الخليج الرئيسي وغيرهم.

ويتكون مارثون بنك الخليج 642، من 4 فئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين من مختلف المستويات الرياضية، وهي سباق 5 كيلومترات للمشي أو الجري، وسباق الجري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا، والماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومترا، ويُقبل المشاركون من عمر 11 عاما على سباق 5 كيلومترات، ومن عمر 16 عاما على سباق 10 كيلومترات، و18 عاما لنصف الماراثون. الراغبين في المشاركة يمكنهم التسجيل من خلال الرابط التالي : https://suffix.events/en/events/details/674

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.