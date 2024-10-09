سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 82 سنتا ليبلغ 79.12 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 82 سنتا ليبلغ 12ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 30ر78 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75ر3 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 18ر77 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57ر3 دولار لتبلغ 57ر73 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية صعدت بمقدار 9ر10 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر الجاري.

وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر أمس أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 557 ألف برميل فيما انخفض مخزون المقطرات والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة بنحو 6ر2 مليون برميل.