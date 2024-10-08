وزير الاتصالات عمر العمر: الشراكة المستمرة بين الكويت وGoogle Cloud تمثل خطوة استراتيجية باتجاه التحول الرقمي

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر أن الشراكة المستمرة بين الكويت و Google Cloud تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد ذكي.

وأعرب الوزير العمر خلال كلمته التي القاها في افتتاح فعالية يوم السحابة (Cloud Day 2024) والتي نظمتها Google Cloud في الكويت عن فخره بهذه الشراكة ومشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز البنية التحتية الرقمية في الدولة ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف الوزير العمر: “البرنامج الوطني لتطوير المهارات الرقمية، الذي أطلقناه بالتعاون مع Google Cloud، يعكس التزامنا بتمكين موظفي الحكومة والشباب الكويتي من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وحلول الأمن السيبراني. هذا البرنامج يمثل استثمارًا في مستقبل الكويت ويعزز فرص الشباب في سوق العمل.”

وكشف العمر عن إطلاق مبادرة “Google Cloud Hero” بالتعاون مع جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، موضحاً أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي من اكتساب مهارات متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي ضمن بيئة تعليمية تفاعلية.

وقال الوزير العمر: “تتيح هذه المبادرة للشباب المشاركة في ورش عمل تطبيقية ومسابقات تفاعلية، حيث يمكنهم اختبار مهاراتهم في حل مشكلات تكنولوجية حقيقية، مما يساهم في بناء جيل جديد من القادة التكنولوجيين الذين سيقودون التحول الرقمي في الكويت.”

واختتم الوزير العمر كلمته بالقول: “إن شراكتنا مع Google Cloud تفتح فرصًا جديدة للابتكار وتحسين الخدمات الرقمية، وندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرص لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للكويت.