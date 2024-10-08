“المواصلات” تدعو المشتركين إلى سداد مستحقات الخدمة الهاتفية تجنبا للقطع المبرمج اعتبارا من نوفمبر المقبل

“المواصلات” تدعو المشتركين إلى سداد مستحقات الخدمة الهاتفية تجنبا للقطع المبرمج اعتبارا من نوفمبر المقبل

دعت وزارة المواصلات الكويتية اليوم الثلاثاء المشتركين إلى سداد المستحقات المالية المترتبة على اشتراكاتهم السنوية تجنبا للقطع المبرمج للخدمة اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وقالت (المواصلات) في بيان صحفي إنه سيتم استئناف القطع المبرمج للهواتف التي لم يسدد أصحابها المستحقات المالية المترتبة نظير الاشتراكات السنوية.

وأوضحت أن القطع المبرمج سيطبق على كافة المشتركين الذين لم يسددوا قيمة الاشتراكات السنوية سواء كانت الخدمة تجارية أو منزلية.

وأكدت أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة في إرسال إشعارات المطالبة بالسداد عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) حتى يتسنى لأصحابها معرفة المبالغ المستحقة عليهم.

ودعت إلى الالتزام بتسديد المبالغ المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة وتفاديا للإدراج ضمن برنامج القطع المبرمج.

وأشارت (المواصلات) إلى إمكانية سداد المستحقات المالية عبر موقعها الإلكتروني أو الحضور لمقسم المنطقة والدفع عبر الـ(كي.نت).