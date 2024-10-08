مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 8/10/2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يوم الخميس الماضي في مؤتمر القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة والذي جدد سموه حفظه الله خلالها إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار العدوان السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق داعيا سموه حفظه الله المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن إلى ضرورة تحمل مسؤولياته والعمل على وقف هذا العدوان وبشكل فوري.

كما جدد سموه حفظه الله إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان آثم على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وشنها لغارات أدت إلى سقوط مئات من القتلى والآلاف من الجرحى من المدنيين العزل وذلك في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية مؤكدا سموه حفظه الله وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتضامنها معهم ورفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة واستقرار لبنان.

وطالب سموه حفظه الله أن تكون لقارة آسيا وقفة حازمة وصريحة للدفاع عن العدل والضمير الإنساني وحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني في العيش بحرية وكرامة وسلام.

وجدد سموه حفظه الله التزام دولة الكويت بمبادئ منتدى حوار التعاون الآسيوي وأهدافه ومواصلتها للاسهام بشكل بناء للارتقاء بعمل المنتدى داعيا سموه حفظه الله إلى تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة والأزمات المتعاقبة التي تواجهها القارة الآسيوية.

من جانب آخر رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه إلى البلاد اليوم مستعرضا نتائج هذه الزيارة وفحوى لقاءاته مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالحها المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي ظل التطورات التي تمر بها المنطقة ومن منطلق حرص مجلس الوزراء الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين استمع المجلس إلى شرح قدمه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشأن ضرورة توحيد جهود الدولة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الحماية المدنية في البلاد.

واطلع مجلس الوزراء بهذا الصدد على العرض المرئي المقدم من مسؤولي الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والذي تناول أهمية التأكد من جاهزية جميع الجهات الحكومية المعنية والاستعداد لمواجهة أي طارئ واتخاذ كافة المتطلبات الواجبة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد وقرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية بموافاة المجلس بتقرير أسبوعي حول الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية في هذا الشأن.

من جهة أخرى اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

من جهته هنأ مجلس الوزراء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والشعب المصري الشقيق بمناسبة الذكرى الـ(51) لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا بالكثير من الفخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية معربا عن الاعتزاز الكبير بالتضحيات التي قدمت خلال هذه الملحمة الخالدة.